Muere a los 81 años Gonzalo Caballero Álvarez, el hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exsecretario general del Partido Socialista de Galicia Gonzalo Caballero Míguez y hermano del alcalde de Vigo, ha muerto esta Nochebuena a los 81 años en la ciudad olívica.

Así lo han informado a Europa Press fuentes cercanas. Profesor jubilado y exconcejal socialista en Ponteareas durante varias legislaturas, en el ámbito político fue uno de los referentes del PSdeG en la comarca de O Condado en los años ochenta y noventa.

También ejerció como director de varios colegios públicos de Ponteareas. Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, será velado en el tanatorio de Ponteareas hasta el funeral, que se celebrará el viernes, a las 17.00 horas, en la Iglesia de San Miguel de Ponteareas.