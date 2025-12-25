Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Muerte

Muere a los 81 años Gonzalo Caballero Álvarez, el hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Fue profesor y concejal por el Concello de Ponteareas

Abel Caballero, alcalde de Vigo

Abel Caballero, alcalde de VigoEFE

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exsecretario general del Partido Socialista de Galicia Gonzalo Caballero Míguez y hermano del alcalde de Vigo, ha muerto esta Nochebuena a los 81 años en la ciudad olívica.

Así lo han informado a Europa Press fuentes cercanas. Profesor jubilado y exconcejal socialista en Ponteareas durante varias legislaturas, en el ámbito político fue uno de los referentes del PSdeG en la comarca de O Condado en los años ochenta y noventa.

También ejerció como director de varios colegios públicos de Ponteareas. Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, será velado en el tanatorio de Ponteareas hasta el funeral, que se celebrará el viernes, a las 17.00 horas, en la Iglesia de San Miguel de Ponteareas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Vehículo del Samur en una calle de Madrid

Detienen a un hombre por el asesinato de su hermano en Leganés

Abel Caballero, alcalde de Vigo

Muere a los 81 años Gonzalo Caballero Álvarez, el hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Ha comenzado el paro en el transporte de mercancías por carretera

El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

Imagen de archivo de un restaurante en Vigo.
Comida de Navidad

Navidad sin cocinar: restaurantes llenos desde hace meses para el día 25

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de un elfo travieso
La carga de la Navidad

¿Elfo sí o elfo no? La magia navideña, a debate: "Damos más importancia al hacer que al no hacer"

El elfo, las comidas, las compras... la Navidad no para y nos arrolla en una vorágine imparable.

Imagen sobre el caso del pequeño Lucas
Caso Lucas

Los fallos que podrían haber evitado la muerte del pequeño Lucas: una orden de alejamiento incumplida, moratones, santería...

La muerte del pequeño Lucas sigue estando rodeada de incógnitas y sombras.

Imagen de archivo de una asistencia del 112 en Castilla y León

Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación con monóxido en Baltanás, Palencia

Imagen de archivo de Bombers

Más de 50 evacuados por un incendio en una sauna en un hotel en L'Hospitalet de Llobregat en Nochebuena

Gina, la pequeña desaparecida

Localizan en Italia a Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

Publicidad