Así se organizan los Trinitarios: su 'modus operandi', qué armas usan y cómo visten

En los últimos años, los enfrentamientos callejeros entre los Dominican Don't Play y los Trinitarios han sembrado el caos en varias ciudades españolas, especialmente en Madrid. Según un informe de la Fiscalía, esta última banda juvenil estuvo detrás de 19 de las 33 agresiones cometidas en el año 2018, algo que preocupa a las autoridades.

El problema es que ya no son solo un peligro en las calles. Ahora, también lo son en las redes. Si bien en un principio estas bandas se financiaban por las cuotas de sus miembros, los pequeños robos en barrios y el tráfico de drogas, ahora van más allá: han dado un paso al frente hacia las estafas cibernéticas. Hace una semana, la Policía Nacional desarticulaba una trama de financiación de los Trinitarios que se saldaba con 40 detenidos, entre ellos varios jóvenes.

"El que cayó en esta operación era el llamado 'Coro de Orcasitas'. Lo llamativo de esta operación es que habían dado el paso de hacer ellos mismos estafas informáticas", explica Marino Holgado, redactor de Antena 3 Noticias. "Habían comprado el software y las listas de clientes de entidades financieras a hackers para realizar estafas".

Tal y como cuenta el periodista en la newsletter semanal de Antena 3 Noticias, hasta el momento su forma de financiación era completamente diferente, pero ahora han visto "un nicho de mercado importante". En este sentido, los detenidos en el marco de esta operación pedían préstamos en las entidades financieras a nombre de sus víctimas, logrando defraudar más de 700.000 euros. En total, hay cerca de 90 afectados que deberán abonar entre 20.000 y 30.000 euros.

¿Cómo se organizan los Trinitarios?

Si los Latin King contaban con una estructura unificada y organizada en nuestro país, con un líder conocido como Volvorine King, los Trinitarios todo lo contrario. En este caso, los pandilleros cuentan con estructuras autónomas que reciben el nombre de "coros". Son grupos más pequeños, por barrios o pueblos, que actúan por su cuenta. Están compuestos por el líder, conocido como 'Suprema', el 'Tesorero', que está en un segundo nivel, el 'Disciplina', el 'Guerrero' y los 'Soldados'. Por último, encontramos a aquellos jóvenes menores en probatoria.

Aunque los Trinitarios cuentan con estructuras autónomas, suele haber un coro que tiene más importancia y ascendencia sobre el resto. No obstante, todos tienen una gran capacidad de captación en redes sociales. Y eso preocupa a las autoridades, que prefieren ser cautas y no dar un número aproximado de los pandilleros que, en la actualidad, forman parte de estas bandas.

"Ese es el gran secreto que la policía no quiere contar nunca. Tampoco es fácil saberlo porque son no son miembros de cuota y una ficha, como si fueran miembros de un club de fútbol. Entonces no existen cifras. La policía no quiere dar aproximaciones, con lo cual no sabemos exactamente cuántos pandilleros puede haber en España o en Madrid", subraya Marino Holgado en el vídeo superior de esta noticia.

Muchos miembros son inimputables

En los enfrentamientos callejeros de estas bandas es habitual ver a pandilleros que van desde los 13 hasta los 22 aproximadamente. La policía, según explica el periodista, tiene detectados a jóvenes de trece años que ya cometen acciones delictivas con un claro objetivo: controlar los barrios. Muchos de ellos, al ser menores de 14 años, son inimputables judicialmente.

"A partir de edad edad, comienzan a tener una actividad más intensa. Eso sí, "en torno a los 22 o 23 suelen desaparecer de las calles. Ya no se les ve tanto, pero no se desvinculan de la banda. Es difícil", cuenta Holgado, que avanza durante la entrevista cuáles son las armas más comunes. Destacan las navajas y puñales, más que machetes y armas de fuego. Estas últimas suelen estar reservadas a miembros de una cierta jerarquía de la banda.

Vestimenta

En la actualidad, los enfrentamientos y reyertas suelen producirse entre los Trinitarios y los Dominican Don't Play. Ambos suelen portar camisetas o collares con tonos azules, rojos y blancos, es decir los colores de la bandera dominicana. Es un sello común. Sin embargo, su rasgo distintivo son los pañuelos. Mientras que la primera banda opta por un color verde lima o intenso, la segunda se decanta por el color negro.

El origen de los Trinitarios

El origen de esta banda juvenil que ahora opera en España está en Nueva York. En un principio estaba compuesta única y exclusivamente por dominicanos y estadounidenses con raíces dominicanas. Fue fundada hace ahora 34 años, en 1989, en la cárcel de Rikers Island. Allí llevaban ya tres años funcionando como asociación de presos dominicanos que se defendía del ataque de otros presos. Sin embargo, tras quedar en libertad, muchos de ellos decidieron trasladar "esa estructura societaria" a las calles para seguir delinquiendo. Así surgió esta banda juvenil cuyo nombre proviene de los 3 principales líderes de la independencia dominicana.

A España, según las investigaciones de la policía, no llegarían hasta el año 2004. Sin embargo, no era la primera. Antes fueron los Latin King y después los Ñetas.