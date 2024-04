Así es Lourdes, la abuela de 80 años que recrea mundos con realidad virtual: "Me incorporé de cabeza a la época digital"

Lourdes ama el mundo de la enseñanza desde que era pequeña. Tiene 80 años y después de haberse jubilado en el año 2006, sigue siendo su motivación diaria. Era profesora de biología en el instituto de La Rábida de Huelva y ahora, es la abuela que ha conquistado al público en las redes sociales con sus vídeos, en los que cuenta algún dato de interés sobre ciencia. El avatar que ha creado se llama 'Patosita' y algunos de sus reels han sumado cerca de 200.000 visualizaciones.

Con el pelo blanco, un rostro amable y carismático, Lourdes consigue captar la atención de los internautas. Explica que para ella nunca han existido problemas para adaptarse a las transformaciones digitales. Era ya pionera en todo su instituto por la utilización de los ordenadores, ya que solo ella sabía cómo se controlaban. Había además creado una plataforma donde mandaba los deberes a sus alumnos. Pero hay otra anécdota que ha querido compartir con Antena 3 Noticias.

Reconoce que es una "atípica"

Dice que le propusieron participar en el proyecto 'TIP', celebrado hace 20 años en Andalucía. Resultó ser la única mujer premiada que consiguió la financiación para la creación de un programa informático entre 49 hombres más. Sentó ya ahí todo un precedente.

"He sido un poquito atípica", reconoce. Ahora, esos primeros pasos se han manifestado en Instagram y TikTok. Su idea era en un principio utilizar solamente el avatar que creó a través de un programa informático para explicar a través de un vídeo definiciones básicas del lenguaje científico como 'célula', 'procariota' o ''genes', entre muchas otras. Sin embargo, todo cambió con el consejo de un nativo digital. "Mi sobrino me dijo que en las redes no quieren muñequitos, que me quieren a mi con mi pelo blanco, mayor", relata. "Eres la que puede conquistar a la gente hablando", le decía el mismo.

Así que como no tiene límites para enfrentarse a los ordenadores, Lourdes se interesó por el mundo de la realidad virtual. "El avatar físicamente lo hice en una página, yo fui metiendo la carita y las cosas que me parecían apropiadas", detalla. Quería que se viese a través de este personaje virtual que se trataba de una bióloga mayor, aunque las páginas donde lo diseñó "no recrean personas de edad". "Por lo menos me pongo pelo blanco y corto para darle identidad", dice.

Así creó el personaje de 'Patosita', viral en redes

Por otro lado, con el ordenador consigue darle forma al espacio que hay detrás de 'Patosita'. Con un croma proyecta, por ejemplo, un laboratorio donde hay mesas, microscopios y material químico. "Me decían por familiares que yo tenía gracia comunicando", explica. El resultado fue así la combinación del material virtual creado con programas informáticos junto a la edición de los vídeos en los que aparece su rostro.

Lourdes, a sus 80 años, siente auténtica devoción por la tecnología en un mundo en el que todavía está latente la brecha digital entre las personas mayores y los denominados nativos digitales. Asegura que la creación de los vídeos que vemos en sus cuentas en redes son fruto de mucho esfuerzo. "Me enternece, me gusta y eso lleva un trabajo de horas", destaca.

Sus avances en Internet no son los propios de una persona de su edad. Se ha adaptado perfectamente, sin ningún tipo de impedimento según nos ha contado. "Yo no he nacido en la época digital, pero me incorporé a ella de cabeza", concluye. Además, señala que el recibimiento que ha tenido ha sido muy positivo. "Veo que poquito a poco la gente me escribe, me dicen lo que les gusta. Son muy cariñosos".

