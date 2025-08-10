Efemérides de hoy 10 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 10 de agosto?

El 10 de agosto de 1519, una flota de cinco naves zarpa del puerto de Sevilla bajo el mando del navegante portugués Fernando de Magallanes, con el ambicioso objetivo de encontrar una ruta alternativa hacia las Islas de las Especias, en el actual archipiélago de las Molucas (Indonesia). Durante tres años, los marinos enfrentaron tormentas, motines, hambre y enfermedades, hasta que, en 1522, solo una de las naves, la Victoria, regresó a España al mando de Juan Sebastián Elcano, completando así la primera vuelta al mundo. De los 270 marineros que partieron tan solo 18 regresaron a España bajo el mando de Elcano.

La expedición, financiada por la Corona española bajo el reinado de Carlos I, no solo transformó el comercio global, sino que también cambió para siempre la concepción del mundo.

Un 10 de agosto, pero de 1793, se inaugura, en París, a orillas del Sena, el Museo Central de las Artes, más tarde llamado Museo del Louvre, en plena Revolución Francesa. Al poco de su apertura se cerró para finalizar las obras y finalmente se reabrió el 8 de noviembre.

En su apertura, se exhibieron unas 660 obras, muchas de ellas provenientes de colecciones reales, confiscaciones a nobles emigrantes y bienes eclesiásticos. Esta transformación marcó el inicio de una nueva era en la conservación y democratización del arte, convirtiendo un símbolo del Antiguo Régimen en un espacio público dedicado al conocimiento y la cultura.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de agosto?

1557.- Batalla de San Quintín, en la que tropas españolas vencieron a las francesas y en cuyo recuerdo Felipe II mandó construir el Monasterio de El Escorial.

1759.- Carlos III era proclamado rey de España tras la muerte de Fernando VI.

1897.- El investigador alemán Félix Hoffman, descubridor del ácido acetilsalicílico, registra el producto, componente básico de analgésicos que después se conocería como aspirina.

1903.- Accidente en el Metro de París en el que fallecen 84 personas.

1920.- Se firma el Tratado de Sevres entre Turquía y los aliados. El Imperio Otomano pierde las cuatro quintas partes de su territorio.

1952.- Se inaugura en Luxemburgo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

1982.- Se constituye la Comunidad Autónoma de Canarias.

1997.- Los atletas españoles Abel Antón y Martín Fiz logran oro y plata, respectivamente, en la Maratón de los Mundiales de Atenas.

1999.- El exbanquero Mario Conde sale en libertad condicional de la prisión de Alcalá-Meco (Madrid), tras permanecer año y medio por el "caso Argentia".

2019.- El millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos y explotación sexual de menores, es hallado ahorcado en su celda en una cárcel de Nueva York.

2023.- En Ecuador, matan a tiros al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin.

¿Quién nació el 10 de agosto?

1923.- Rhonda Fleming, actriz estadounidense.

1939.- Natalia Figueroa, escritora y periodista española.

1950.- Nace la empresaria española Esther Koplowitz.

1951.- Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.

1952.- José Ramón Ripoll, poeta español.

1960.- Nace el actor Antonio Banderas.

1997.- Kylie Jenner, influencer y modelo estadounidense.

¿Quién murió el 10 de agosto?

1759.- Fernando VI, rey de España.

1814.- Henri Nestlé, empresario alemán fundador de la compañía de chocolates.

1923.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1988.- Arnulfo Arias, político panameño.

2019.- "Chicho" Sibilio, exbaloncestista hispano-dominicano.

2021.- Maki Kaji, publicista japonés conocido como "el padrino de los sudokus".

2023.- Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano.

¿Qué se celebra el 10 de agosto?

Hoy, 10 de agosto, se celebra el Día de Cantabria y el Día Mundial del León.

Horóscopo del 10 de agosto

Los nacidos el 10 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 10 de agosto

Hoy, 10 de agosto, se celebra santa Paula, san Lorenzo y san Basa.