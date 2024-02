Más allá de las gafas de realidad virtual, llega la realidad mixta

A simple vista pueden parecer unas gafas de realidad virtual como las que ya conocemos pero no. No estamos hablando de unas gafas de realidad virtual si no de realidad mixta. Hablamos de ver una película en una pantalla que podemos colocar donde queramos y al tamaño que queramos. Hablamos también de contestar un correo electrónico sin móvil ni ordenador o de ver una receta sobre la encima de nuestra cocina.

Para Eduardo Herranz, cofundador de Spatial Voyagers, se trata de "lo más relevante que hemos visto en los últimos años" porque "mezcla elementos virtuales con el entorno real, no tanto como solo mundos virtuales". Esa es la gran diferencia respecto a otros dispositivos similares. Otra gran diferencia "es el nivel de nitidez del mundo real que se ve a través de ellas y del contenido virtual".

La ODCE avisa de que este tipo de tecnología es el futuro, va a seguir creciendo, y pide que los países regulen su uso. Empresas como TikTok ya están desarrollando gafas similares a las de Apple. Otros gigantes como Google ya lo intentaron antes, con gafas menos desarrolladas que no acabaron de despegar.

Sin mandos ni teclados

Aquí no hay mandos, ni teclados porque interactuar con estas gafas es mucho más fácil: "Lo haces a través de tus ojos y tus manos" nos cuenta el youtuber Víctor Abarca. Esto es lo que llaman computación espacial, la evolución del ordenador.

Los primeros en probarlas describen la experiencia en pocas palabras: "Esto es muy fuerte".

"Tienes un lienzo infinito que transforma la forma en que usas las aplicaciones que amas. Navega por la web en Safari, crea una lista de tareas pendientes en Notas, chatea en Mensajes y muévete sin problemas entre ellas con un vistazo", así describe Apple sus gafas en su página web.

Estas gafas también son capaces de "capturar fotografías y vídeos espaciales mágicos en 3D y luego revivir esos momentos preciados como nunca antes con el audio espacial inmersivo".