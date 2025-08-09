Séptimo día de calor: 13 comunidades en alerta y altas temperaturas hasta el próximo jueves

Hoy es el séptimo día consecutivo de ola de calor y no será el último: por el momento, se espera que se alargue hasta el próximo jueves. Durante el día de hoy, se espera calor extremo, con tormentas y chubascos probablemente fuertes en el entorno del sistema Ibérico, Pirineos y zonas cercanas a esos puntos, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido avisos por altas temperaturas en 13 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid han tenido aviso naranja, lo que equivale a un peligro importante. Un riesgo menor han tenido Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana que han mantenido la alerta amarilla. Solo Canarias, y específicamente Gran Canaria, ha estado en aviso rojo. Sin embargo, este aviso rojo se extenderá a Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife a partir de la jornada de mañana.

La isla de Gran Canaria continúa en aviso rojo por altas temperaturas y ha alcanzado máximas de 40grados. Tal y como informa la Aemet, la situación más delicada se encuentra en las zonas este, sur y oeste de la isla afectando especialmente a la cuenta de Tejeda. Concretamente, en esas zonas las mínimas no bajarán de los 28 o 30 grados.

Alerta por calima y cancelación de actos festivos en Gran Canaria

El intenso episodio de calor con alerta máxima se intensifica con el aumento de calima en zonas altas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Dicha calima provocará una disminución de la visibilidad y puede agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas o respiratorias.

El Gobierno de Canarias va a activar a partir de las 00:00 horas de mañana, la prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Por el momento, el aviso obliga a cancelar actos festivos en Gran Canaria, como la feria del ganado de las fiestas de San Lorenzo.

Asimismo, los Bomberos de Gran Canaria han reforzado para este sábado sus siete parques operativos por la alerta de calor con 47 efectivos por día.

Poca variación en las temperaturas en los próximos días

Se espera que el domingo continuará con pocos cambios en general excepto por un ascenso acusado de las temperaturas en el Cantábrico, así como en el norte del litoral mediterráneo.

De esta manera, las temperaturas máximas superarán los 34 o 36 grados en el zonas interiores del Cantábrico, los 36 o 38 en el interior peninsular y los 39 o 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y Ebro.

Para el lunes tampoco se esperan descensos de temperaturas. De hecho, es probable que continúen superándose los 36 o 38 grados de forma generalizada, salvo en el Cantábrico.

A partir del próximo miércoles, comenzarán a predominar los descensos de las temperaturas en la Península.

