En los últimos meses hemos visto cómo han salido a la luz las nuevas reformas de tráfico como los límites de velocidad o las sanciones por el uso del dispositivo móvil. Sin embargo algunas medidas como la regulación de las pegatinas de la Dirección General del Tráfico, en las que la clasificación sigue en entredicho, todavía no se ha puesto en marcha ni tiene siquiera fecha.

La DGT ya anunció meses atrás que estas pegatinas medioambientales sufrirían modificaciones, todas ellas para adaptarse a las nuevas tecnologías del mercado y ser más justos con los vehículos realmente eficientes.

Uno de los primeros pasos es olvidar la etiqueta ECO a los automóviles microhíbridos. Estos vehículos entrarían en la lista del nuevo etiquetado D, donde están agrupados los vehículos más modernos que no sean eléctricos ni híbridos enchufables. Estos conocidos microhíbridos podrían contar con su propio etiquetado y además se creará una etiqueta nueva y exclusiva para motos modernas, limpias y eficientes.

El director de la DGT, Pere Navarro, indicó que la creación de estas nuevas etiquetas será el 1 de julio de 2021, pero nadie se ha vuelto a pronunciar sobre el renovador proyecto. Los propietarios de estos vehículos con hibridación suave se preguntan si tendrán que modificar las pegatinas de su automóvil. Pero por el momento, no deben hacer nada. El propio director de la DGT informó de que a los compradores que se hicieron con un coche en función de su etiqueta "no podemos decirles que aquello que se ha comprado, ahora no vale y se lo voy a cambiar". Lo que indica que la etiqueta pegada en el parabrisas seguirá siendo la misma en los próximos años.

Reformas que ya se han puesto en marcha

Los nuevos límites de velocidad ya se han puesto en marcha. En este mes de mayo, estos límites ya varían según la calle y la calzada. El objetivo es reducir la alta siniestralidad en accidentes urbanos. La normativa, aprobada el pasado 10 de noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros, ha entrado en vigor este 11 de mayo.

- 20 km/h: en calles de plataforma única de calzada y acera.

- 30 km/h: en calles o avenidas de un único carril por sentido de circulación.

- 50 km/h: en calles o avenidas de dos o más carriles por sentido de circulación.