El arzobispo de Burgos se muestra tajante con las clarisas: "No son monjas, son ex monjas"

Las monjas de Belorado han sido excomulgadas y no pueden seguir en el convento. Pero el arzobispo de Burgos se pregunta "¿qué hace una ex monja en un monasterio de clausura?" si ya, según él, ya no lo son: "no son monjas, son ex monjas".

Desde la archidiócesis quieren que las seis monjas excomulgadas se marchen "en los próximos días", además no descarta emprender acciones legales si no lo hacen. Así lo ha asegurado esta mañana en una rueda de prensa el arzobispo. Desde este momento se inicia así el proceso para que abandonen unos conventos que llevan perteneciendo durante más de 6 siglos a esta orden, la orden de las clarisas.

Aunque la excomulgación se ha hecho oficial, Mario Iceta —arzobispo de Burgos— afirma que "son ellas las que deciden abandonar, no se les echa". Un abandono que dejaría el convento a la suerte de quienes aportan su dinero. Sin embargo, ya hay otras comunidades de clarisas que van a aportar dinero para que Belorado pueda afrontar sus pagos. "De momento se está pagando todo de modo global", aclara Iceta.

Las cinco personas clave en el caso de las monjas clarisas de Belorado

La primera persona clave en el caso es Pablo de Rojas. Se presenta a sí mismo como un duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y cinco veces Grande de España. Niega la legitimidad papal de Juan XXIII y no reconoce a ningún obispo de Roma posterior a Pío XII.

Mario Iceta es la segunda persona a destacar. Es un obispo católico español que desempeña el cargo de arzobispo de Burgos. Se trata de uno de los grandes interesados en solucionar las diferencias y el representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

Sor Isabel de la Trinidad es la tercera persona clave. Es la abadesa del convento de las clarisas de Burgos y ha sido la principal impulsora del comunicado emitido por sus compañeras.

Le sigue Sor Sion, que es la más conocida debido a su exposición en redes sociales. Es la encargada de compartir los acontecimientos que ocurren. @tehagoluz es la cuenta de Instagram controlada por Sor Sion y que cuenta con miles de seguidores.

Fran Ceacero es el último clave en el caso. Se ha autoproclamado portavoz de las monjas cismáticas. Aunque asegura que es sacerdote, no consta como tal y se conoce que antes de ello trabajó como coctelero en varios establecimientos del País Vasco.

