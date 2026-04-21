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Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en Cabrera (Mallorca)

El cuerpo rescatado por la Guardia Civil presentaba un avanzado estado de descomposición que ha dificultado precisar su identidad.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un agente de la Guardia CivilEuropa Press

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María Sáez
Publicado:

Un cadáver en avanzado estado de descomposición ha sido rescatado por la Guardia Civil en aguas de la localidad mallorquina Cabrera.

En torno a las 17:00 horas de ayer lunes, un navegante alemán dio la voz de alarma a los servicios de emergencias al dar con un cuerpo flotando en el mar.

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se trasladaron en lancha hasta las inmediaciones. Alrededor de las 20:00 horas aproximadamente, los operativos levantaron el cadáver y lo trasladaron hasta el Dique del Oeste.

A pesar de las dificultades acarreadas por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, por lo pronto, se ha podido confirmar que corresponde con un hombre, según han precisado fuentes del Instituto Armado.

La correspondiente autopsia, que ya está prevista en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palma, detallará la identidad del fallecido así como las causas de su muerte. Las primeras muestras apuntan a que el cuerpo del fallecido podría corresponderse con un ocupante de una patera que tratara de llegar a la isla.

Baleares acumuló el 22 % de las llegadas de patera a España en 2025

Cerca de un 22 % de las llegadas de pateras a nuestro país durante el año pasado se efectuaron a través delas Islas Balerares, según el Observatori de Migracions a la Mediterrània (OMIMED).

Su último informe sobre el análisis de las llegadas irregulares por vía marítima ha señalado que la ruta migratoria hacia Canarias había descendido un 62 %, mientras que el número de migrantes que alcanzó las costas baleares creció un 24,5 %.

Margalida Capellà Roig, directora del observatorio y coautora del informe, ha subrayado que "el estudio quiere ir más allá de las cifras. Los datos de marzo de 2026 ponen sobre la mesa que lo que ocurrió en 2025 es solo un antecedente de lo que tenemos este año".

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