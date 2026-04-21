Noticias hoy
Noticias de hoy, martes 21 de abril de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 21 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
Publicidad
Se cumple el plazo del alto el fuego y la incertidumbre sobre si finalmente habrá o no segunda ronda de negociaciones para la paz en Irán, continúa. En España, preocupa el estado de salud de Morante de la Puebla que este lunes tuvo que ser operado de urgencia en La Maestranza.
Morante, "muy grave"
Animado por los aficionados, dejando un saludo tímido, dolorido, cerca de la medianoche Morante salía de La Maestranza tras ser operado de urgencia. El torero está "muy grave" después de esta cogida. La cornada es de 10 centímetros y ha ha perforado el recto. La intervención quirúrgica ha durado más de dos horas.
Tiroteo en La Pirámide de la Luna
Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Un hombre ha abierto fuego contra los turistas, una persona de origen canadiense ha muerto y varias han resultado heridas. Después el tirador se ha quitado la vida.
Bárcenas apunta al PP de Mariano Rajoy
Bárcenas apunta al PP de Mariano Rajoy. Declara que el origen del espionaje que, presuntamente, sufrió estaría en el partido, pero después pudo continuar desde el Ministerio del Interior. Además, declara que le robaron varias grabaciones, una de ellas donde le hablaba a Rajoy de la contabilidad B del partido.
Hazte Oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez
Se intensifica la causa contra Begoña Gómez. La acusación 'Hazte Oír' pide 24 años de prisión para ella. Su defensa acusa al juez de distorsionar la verdad.
Más Noticias
- El 'alumbrao' inaugura la Feria de Abril con una portada que conmemora la boda de Carlos V con Isabel de Portugal
- Morante de la Puebla abandona La Maestranza con pronóstico "muy grave", tras ser operado de urgencia por una cornada de 10 centímetros
- Efemérides de hoy 21 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 21 de abril?
Publicidad