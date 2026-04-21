Noticias de hoy, martes 21 de abril de 2026

Se cumple el plazo del alto el fuego y la incertidumbre sobre si finalmente habrá o no segunda ronda de negociaciones para la paz en Irán, continúa. En España, preocupa el estado de salud de Morante de la Puebla que este lunes tuvo que ser operado de urgencia en La Maestranza.

Morante, "muy grave"

Animado por los aficionados, dejando un saludo tímido, dolorido, cerca de la medianoche Morante salía de La Maestranza tras ser operado de urgencia. El torero está "muy grave" después de esta cogida. La cornada es de 10 centímetros y ha ha perforado el recto. La intervención quirúrgica ha durado más de dos horas.

Tiroteo en La Pirámide de la Luna

Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Un hombre ha abierto fuego contra los turistas, una persona de origen canadiense ha muerto y varias han resultado heridas. Después el tirador se ha quitado la vida.

Bárcenas apunta al PP de Mariano Rajoy

Bárcenas apunta al PP de Mariano Rajoy. Declara que el origen del espionaje que, presuntamente, sufrió estaría en el partido, pero después pudo continuar desde el Ministerio del Interior. Además, declara que le robaron varias grabaciones, una de ellas donde le hablaba a Rajoy de la contabilidad B del partido.

Hazte Oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez

Se intensifica la causa contra Begoña Gómez. La acusación 'Hazte Oír' pide 24 años de prisión para ella. Su defensa acusa al juez de distorsionar la verdad.