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Noticias de hoy, martes 21 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 21 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 21 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Se cumple el plazo del alto el fuego y la incertidumbre sobre si finalmente habrá o no segunda ronda de negociaciones para la paz en Irán, continúa. En España, preocupa el estado de salud de Morante de la Puebla que este lunes tuvo que ser operado de urgencia en La Maestranza.

Morante, "muy grave"

Animado por los aficionados, dejando un saludo tímido, dolorido, cerca de la medianoche Morante salía de La Maestranza tras ser operado de urgencia. El torero está "muy grave" después de esta cogida. La cornada es de 10 centímetros y ha ha perforado el recto. La intervención quirúrgica ha durado más de dos horas.

Tiroteo en La Pirámide de la Luna

Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Un hombre ha abierto fuego contra los turistas, una persona de origen canadiense ha muerto y varias han resultado heridas. Después el tirador se ha quitado la vida.

Bárcenas apunta al PP de Mariano Rajoy

Bárcenas apunta al PP de Mariano Rajoy. Declara que el origen del espionaje que, presuntamente, sufrió estaría en el partido, pero después pudo continuar desde el Ministerio del Interior. Además, declara que le robaron varias grabaciones, una de ellas donde le hablaba a Rajoy de la contabilidad B del partido.

Hazte Oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez

Se intensifica la causa contra Begoña Gómez. La acusación 'Hazte Oír' pide 24 años de prisión para ella. Su defensa acusa al juez de distorsionar la verdad.

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Morante de la Puebla abandona La Maestranza con pronóstico "muy grave", tras ser operado de urgencia por una cornada de 10 centímetros

Morante de la Puebla

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Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 21 de abril de 2026

La Portada de la Feria de Abril 2026

El 'alumbrao' inaugura la Feria de Abril con una portada que conmemora la boda de Carlos V con Isabel de Portugal

Morante de la Puebla

Morante de la Puebla abandona La Maestranza con pronóstico "muy grave", tras ser operado de urgencia por una cornada de 10 centímetros

Volodimir Zelenski gana las elecciones en Ucrania
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 21 de abril?

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Rescate

Así rescataron los bomberos a un niño de 3 años atrapado en un pozo de Toledo

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez
Toros

Morante de la Puebla, sufre una cornada "muy grave" en la plaza de La Maestranza de Sevilla

El toro se abalanzó sobre el torero y lo hirió por el glúteo.

Coche Policía Nacional.
SUCESOS

Detenido un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

El arrestado, de 62 años, ejercía en un centro de Granollers y se encontraba de baja. Almacenaba tres terabytes de material de abuso sexual a menores que además distribuía por Internet

Piden prisión para un matrimonio por pegar, dar baños de agua fría y dejar sin comer a su hijo en Gijón

Golpes con la escoba, baños de agua fría o sin comer: piden prisión para el matrimonio acusado de maltratar a su hijo

Los bomberos tras el rescate del niño en el pozo de Toledo

Las angustiosas imágenes del rescate del niño de tres años que cayó a un pozo de apenas 35 centímetros en Toledo

Madre menor agredido en Fuengirola

La madre del chico de 14 años agredido en Fuengirola: “No puede comer ni hablar"

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