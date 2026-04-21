Un menor detenido por el apuñalamiento a un hombre de 32 años en la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un menor acusado de apuñalar en la zona del cuello y la espalda a un hombre de 32 años. La agresión se ha producido esta pasada madrugada en la Feria de Abril en la conocida como 'noche del pescaíto' con la que arranca la multitudinaria celebración. Atendiendo a la información que ha facilitado el Ayuntamiento de Sevilla, la agresión se produjo a eso de la 1:45 horas en la zona de aseos de la calle del Infierno, donde se ubican las atracciones de la feria.

El detenido iba acompañado de otros tres menores de 14, 16 y 17 años, todos identificados, así como otras jóvenes testigos, todos residentes en un municipio de la provincia de Sevilla.

Las diligencias por lesiones se mantienen abiertas en la Inspección de Guardia de la Policía Local y, tal y como ha precisado el Consistorio, de momento no había traspaso reflejado en las diligencias a la Policía Nacional.

El arrestado, que carece de antecedentes, mantiene su custodia en dependencias policiales aunque se lleven a cabo los trámites preceptivos con la Fiscalía de Menores y con su embajada, debido a su origen extranjero, han indicado a EFE fuentes municipales.

Según el balance municipal, al margen del apuñalamiento, la feria de 2026 se ha iniciado "con normalidad y sin incidencias destacadas". La demanda de las líneas que prestan servicio directo al recinto ferial fue de 133.350 viajeros, con un incremento del 8,2% respecto del lunes de alumbrado de 2025.

Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla ha arrancado con el encendido oficial de su alumbrado, que ha hecho que se enciendan al mismo tiempo las 280.000 bombillas que se han distribuido por el recinto ferial sevillano.

La apertura de la feria supone la culminación a unos trabajos que se iniciaron nada más terminar las fiestas de Navidad, con el fin de no solo tener listas las casetas del Real, sino también la portada.

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