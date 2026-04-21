VÍDEO: Una empleada de una pastelería se enfrenta a un ladrón y evita que robe la caja

Ocurrió pasadas las ocho de la tarde en Villajoyosa, Alicante. La empleada estaba tras el mostrador cuando de repente entró un asaltante con gorra y la cara tapada. El individuo le pidió que le diera dinero, pero ella se negó. Entonces el hombre se metió tras el mostrador, fue directo a la caja registradora e intentó abrirla con unas tijeras que había al lado. En ese momento la empleada no se lo pensó dos veces y comenzó a golpearle en varias ocasiones mientras el ladrón trataba sin éxito de abrir la caja.

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad. En menos de un minuto se ve cómo la trabajadora se enfrenta al ladrón y consigue que finalmente huya sin el botín. La mujer incluso salió corriendo tras él cuando el asaltante se fue de la tienda.

"No duró ni un minuto, pero para la chica fue eterno, no pasaba el tiempo, fue como a cámara lenta", cuenta Alejandro, el dueño del establecimiento. La empleada se encuentra bien, aunque está un poco asustada por la repercusión que ha tenido el vídeo. El jefe le preguntó que por qué había reaccionado así. "Me dijo que le dio mucha rabia. En ese momento no lo pensó, fue al día siguiente cuando lo pensó mejor".

Alejandro está muy agradecido con su empleada porque evitó el robo, pero es consciente del peligro que supone lo que hizo. Se plantea incluso crear un protocolo por si se repite de nuevo una situación parecida. "Por suerte no pasó nada. Yo creo que el ladrón se fue más asustado que ella porque no esperaba la reacción de la chica".

La Guardia Civil tiene en poder las imágenes de las cámaras de seguridad y están buscando al individuo. No se le ve la cara, pero esperan que con la difusión del vídeo alguien pueda reconocerle.

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