¿Qué hacer ante un terremoto? La alerta en móviles tras el seísmo de Almería recuerda las claves para actuar con seguridad

El terremoto que ha sacudido la provincia de Almería ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Sabemos cómo actuar en caso de un seísmo? El sistema de alertas ES-Alert de Protección Civil, que activó notificaciones móviles en varias provincias, incluía consejos que pueden salvar vidas. Desde revisar si hay olor a gas hasta evitar estructuras inestables. Los expertos subrayan la importancia de estar preparados ante un temblor.

Recomendaciones clave: cómo actuar ante un terremoto

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el sistema de alertas del 112 han recordado a la población las medidas esenciales que deben adoptarse en caso de un movimiento sísmico. La regla general es mantener la calma, protegerse y evitar riesgos innecesarios. Lo primero que recomiendan los expertos es no caminar descalzo, ya que puede haber cristales u objetos rotos en el suelo. También es vital comprobar si hay olor a gas. En ese caso, hay que cerrar la llave de paso o evacuar el edificio si no es posible hacerlo con seguridad.

La preparación previa puede marcar la diferencia. El IGN recomienda tener un botiquín de emergencia, linternas, comida no perecedera, agua, una radio con pilas y un extintor. También es esencial hablar con la familia sobre cómo actuar, identificar zonas seguras y saber cortar, además del gas, la luz y el agua.

Durante el terremoto, no se debe salir corriendo ni usar ascensores. También hay que alejarse de muebles, ventanas y lámparas. Estos objetos y otros que puedan ocasionar daños, como cuadros, espejos o armarios, deben asegurarse. Otro aspecto clave es no colocar en zonas altas objetos pesados. Por ejemplo, macetas, jarrones, botellas o televisores. Durante el seísmo, lo más seguro es agacharse, cubrirse la cabeza y mantenerse sujeto a algo estable. Si se está en la calle, hay que alejarse de muros, postes y fachadas. En un coche, lo adecuado es parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y no salir hasta que acabe el movimiento.

Después del temblor, se debe evitar entrar en estructuras dañadas y tocar cables eléctricos caídos. También es importante revisar posibles grietas, ya que podrían desencadenar en un posible derrumbe parcial o total del edificio. Lo que sí se aconseja es apagar incendios pequeños, recopilar provisiones básicas y, en zonas costeras, desplazarse a lugares elevados ante el posible riesgo de tsunami.

Alertas en los móviles

Las autoridades han insistido en seguir solo las informaciones oficiales y permanecer atentos a posibles réplicas. El 112 ha registrado más de 30 llamadas relacionadas con el temblor en las últimas horas. La intensidad del seísmo, clasificada como IV (sacudida claramente sentida por la población), ha hecho que muchas personas se despertaran sobresaltadas en plena madrugada. En redes sociales, los testimonios no han tardado en aparecer: “En Roquetas de Mar se ha notado mucho y ha durado unos segundos, en la habitación del hotel se movía todo”, señalaba una usuaria en X. El seísmo "me ha despertado de la manera en la que se ha movido todo", decía otro perfil.

El contexto: un terremoto de 5,5 que ha sacudido el sur de España

El terremoto de magnitud 5,5 no solo ha sorprendido a los habitantes de Almería sino también a los de otras seis provincias andaluzas, además de sentirse en Melilla, el norte de Marruecos, Argelia y hasta en Portugal. El epicentro se localizó a 32 kilómetros de Níjar y a escasos dos kilómetros de la superficie del mar. Por ahora, no se han registrado daños materiales ni personales, aunque el temblor ha provocado el desplome del falso techo de la cafetería del aeropuerto almeriense. No había personas en su interior en ese momento y el local se ha cerrado como medida preventiva. Fuentes de AENA confirman que tampoco se han producido daños materiales graves ni heridos. Otra de las incidencias más destacadas se ha producido en un concesionario de la localidad de Huércal de Almería, donde parte del techo del edificio ha terminado desplomándose al suelo. Según el relato de los empleados, el derrumbe ocurrió cuando se incorporaban al trabajo esta mañana.

