Llamamiento a la donación de médula para dos niños de Gran Canaria: "Te lo pide un padre desesperado por la vida de su hijo"

Elías Méndez tiene 7 años, es de Ingenio, Gran Canaria, y tras superar la leucemia en de marzo de 2024, ha sufrido una recaída. Le diagnosticaron la enfermedad en febrero de 2023 y tras una dura lucha y muchas sesiones de quimioterapia, le dieron el alta. Sus padres, Nauzet Méndez y Azahara Pérez, quisieron hacer especial su último día en el Hospital Materno Infantil y cubrieron las ventanillas de su furgoneta con carteles que decían: "Hoy es mi última quimio hospitalaria". El momento se hizo viral ya que muchos conductores lo grabaron y lo acompañaron con aplausos y bocinazos. Ahora, tan solo un año y cuatro meses después de ese feliz momento, el pequeño ha recaído en su enfermedad y vuelve a estar hospitalizado.

Su padre, desesperado por ayudarlo, ha colgado un vídeo en redes para pedir la donación de médula ósea. Desde la habitación del hospital, cubierto con una mascarilla, Nauzet comienza diciendo: "No estoy aquí para contarte una historia, estoy aquí para contarte la realidad y te lo dice un padre desesperado por la vida de su hijo desde la planta 3 de oncología". Nauzet ya no sabe de qué forma ayudar a su pequeño, y continúa diciendo: "Donar médula salva vidas y eso es muy importante porque en vez de estar sentado en el sillón, dona médula, porque eso te ayudará, no solamente a él sino también a ti como persona". Hace un llamamiento a la donación porque dice que hoy le ha tocado a él, pero "mañana te puede tocar a ti". Con la mirada visiblemente cansada y triste, este padre prosigue: "Esta enfermedad no llama a la puerta, entra y arrasa con todo, no te va a preguntar si estás fuerte o no". Además de esa petición de donación, pide la difusión: "Tú que tienes una red social y eres creador de contenido, comparte este vídeo". Tras algo menos de un minuto de vídeo, la cámara cambia de plano y aparece el pequeño Elías sentado en la cama del hospital: "Dona médula por mí, por ti", dice el niño.

El caso de Ardiel

Ardiel tiene 9 años y también es vecino del municipio grancanario de Ingenio. Su caso se conoció gracias a la campaña realizada en redes el pasado mes de junio por la Policía Local, invitando a la población a hacerse donante de médula para ayudar a un niño que necesita un trasplante. En pocos días se viralizó y en un mes ha superado ya las 600.000 visualizaciones. "Tras la publicación en este medio de un niño de nuestro municipio el cual necesita un trasplante de médula, hemos recibido de la Coordinadora Autonómica de Trasplantes de Canarias el agradecimiento, ya que la respuesta ha sido masiva y esto ayuda a muchísimas personas en la misma situación", publicaban poco después.

Tras esto, surgieron campañas solidarias paralelas como la de la "pandi", realizada por tres amigos del colegio del pequeño, y hasta muestras de apoyo de famosos a nivel nacional desde actores, cantantes, artistas, deportistas y clubes como la Unión Deportiva Las Palmas.

Aumento de las donaciones

Tras las publicaciones de la Policía, que fueron compartidas por otras policías locales de España, y la publicación en prensa, el número de registros creció de una media habitual de dos o tres al día, a más de cien en solo 24 horas, recibiéndose llamadas de Canarias y la península, pero aún así, no es suficiente. En Canarias hay 16.300 donantes de médula, 540.000 en toda España y 4,4 millones en el mundo, pero la dificultad para encontrar un donante compatible es enorme, la probabilidad media es de 1 entre 3.500

