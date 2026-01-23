Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estas son las indemnizaciones mínimas que pueden reclamar los heridos en el accidente de tren de Adamuz y los familiares de los fallecidos

El Seguro Obligatorio de Viajeros fija las indemnizaciones mínimas a las que los pasajeros tienen derecho. El único requisito es tener un billete de viaje válido.

Imagen de archivo de una pantalla de informaciónEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

El accidente de tren de Adamuz se ha cobrado la vida de 45 personas y un importante número de heridos de diferente consideración. Aunque la urgencia ahora pasa por continuar con la investigación y aclarar por qué ocurrió la tragedia es importante recordar que viajeros y familiares tanto del Iryo como del Alvia tienen derecho a indemnizaciones mínimas fijadas por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), que va incluido con el billete.

El SOV reconoce el derecho a indemnización por muerte, invalidez permanente o incapacidad temporal cuando el accidente se deba a choque, vuelco, salida de vía u otras averías del tren. El único requisito es que el viajero tenga un billete válido.

En el caso de los fallecimientos, serán los familiares de los pasajeros quienes reclamen la indemnización. La cuantía mínima para estos supuestos es de 72.121 euros.

Si el pasajero ha sufrido una lesión corporal entonces las cantidades que se barajan oscilan de entre las 2.402 euros para lesiones de decimocuarta categoría hasta más de 84.000 euros para lesiones de primera categoría, en función de la gravedad y de las secuelas.

Es importante aclarar que estas cantidades son el mínimo legal, pero una vez que exista una sentencia en la que se determine de quién ha sido responsabilidad el accidente las indemnizaciones pueden ser superiores. En grandes siniestros, como el del Alvia en Santiago de Compostela las aseguradoras de Renfe y Adif han tenido que pagar un indemnización de más de 25 millones de euros aplicando dicho baremo, una cifra muy superior a los mínimos previstos por el SOV.

