La odisea de los padres de Julen para rescatar al pequeño: "Nos tuvimos que sentar en la carretera para impedir que la máquina se fuera"

El padre de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán, ha concedido una entrevista para Espejo público. José Roselló ha explicado que intentan no pensar mucho y no "machacarse la cabeza". El padre ha comentado que confían en la justicia y que si la juez no tienen pruebas contundentes ellos tampoco.

José ha declarado que están esperando la decisión de la juez para emprender o no acciones judiciales contra quien sea necesario. Respecto al informe de la piqueta encargado por el abogado del dueño de la finca, ha manifestado que dicho informe ha sido muy doloroso para ellos. "No tenemos informe definitivo de la autopsia, creo que se ha precipitado. Nadie nos consultó, nos enteramos después", ha dicho.

Sobre su estado de ánimo actual, han asegurado que "si fuera por nosotros no nos levantaríamos, pero tenemos dos ángeles que nos dan fuerza". Respecto a su relación con David, el dueño de la finca, ha declarado que lleva tiempo sin hablar con él. "Llevamos bastantes semanas sin hablar, me cuesta trabajo"

José ha asegurado que durante los días que duró la búsqueda se sintieron engañados. "Lo puedo decir a ciencia cierta y en su día lo aclararé, nos tenían engañados", ha afirmado. El padre ha comentado que se refiere a la persona que nos tenía que trasladar a la información aunque no ha dado nombres.

Para apoyar su declaración ha aseverado que ellos se enteraron de que habían localizado al menor sobre la 1.25 de la mañana cuando, según él, lo encontraron antes de las 10 de la noche. Pese a ello, ha querido agradecer la labor de todas las personas que participaron y apoyaron "desde la primera hasta la última".

