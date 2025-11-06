Efemérides de hoy 6 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de noviembre?

El 6 de noviembre de 2012, Barack Obama es reelegido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de2012. El candidato demócrata consiguió el 51,06% de los votos, cuatro puntos por encima de su rival republicano, Mitt Roomey. En el momento en el que terminó el recuento, confirmada la victoria, los votantes de Obama invadieron las calles con puro jolgorio.

El presidente aún no tendría que hacer las maletas en la Casa Blanca, el resultado reafirmó que tanto él como su vicepresidente, Joe Biden, aún contaban con el apoyo del pueblo estadounidense. Otro dato que destacar, aun habiendo ganado la contienda, Obama perdió cuatro millones de votos en respecto a la anterior cita electoral, habiendo bajado en tres puntos la participación.

Un 6 de noviembre, pero de 2006, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales concede a Ronaldinho el premio al mejor futbolista del mundo. Ronaldo de Assis Moreira de nacimiento, recibió el galardón después de haber jugado una temporada fantástica en el F.C. Barcelona. El astro brasileño consiguió conquistar la Liga de fútbol de España y la Liga de Campeones de la UEFA, la segunda ‘Orejona’ que conseguía el club catalán, una temporada que los culés nunca olvidaran. Su compañero Leo Messi recibió el premio al mejor jugador joven. Para desgracia de la hincha blaugrana, el período 06-07 el equipo no cosechó buenos resultados.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de noviembre?

1860.- Abraham Lincoln es el primer republicano de la historia de Estados Unidos elegido presidente.

1936.- Valencia se convierte en la sede del Gobierno legítimo de la Segunda República, tras la sublevación militar de julio.

1962.- La Asamblea General de las Naciones Unidas condena formalmente por primera vez, mediante la Resolución 1761, la política de "apartheid" de Sudáfrica.

1975.- Unos 350.000 marroquíes inician la "Marcha Verde" hacia el Sáhara español para forzar la retirada de las tropas españolas.

1984.- El republicano Ronald Reagan es reelegido presidente de los Estados Unidos.

1986.- La prensa de Estados Unidos denuncia que el presidente Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se llamó "Irangate".

1998.- España, a petición del juez Baltasar Garzón, acuerda solicitar la extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

1999.- Australia rechaza por referéndum la república y decide mantener a la reina Isabel II de Inglaterra como su jefa de Estado.

2021.- La española, Mireia Rodríguez, jugadora del Balonmano Albacete, es la primera mujer en disputar un encuentro de balonmano masculino en categoría senior en España.

2023.- OpenAI, la empresa desarrolladora del ChatGPT, anuncia GPT-4 Turbo, un nuevo modelo de AI más poderoso.

2024.- El volcán Fuji, pico más alto de Japón, registra su primera caída de nieve de la temporada, lo que supone la fecha más tardía de este fenómeno meteorológico en 130 años.

¿Quién nació el 6 de noviembre?

1887.- Mariano Gómez Ulla, cirujano español.

1937.- Daniel Dicenta, actor español.

1946.- Sally Field, actriz estadounidense.

1970.- Ethan Hawke, actor estadounidense.

1988.- Emma Stone, (Emily Jean), actriz y cantante estadounidense.

1988.- Conchita Wurst, cantante austriaco.

1995.- Mama Baldé, futbolista bisauguineano.

1995.- André Silva, futbolista portugués.

¿Quién murió el 6 de noviembre?

1893.- Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.

1920.- Arturo Soria y Mata, ingeniero y urbanista español.

1999.- José María Caffarel, actor español.

2002.- Indio Juan, poeta y cantautor argentino miembro del grupo Quilapayún.

2006.- Mara Goyanes Muñoz, actriz española.

2013.- Guillermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora mexicana.

2024.- Josep Ferrer, empresario español, copresidente de honor de la productora de cava Freixenet.

¿Qué se celebra el 6 de noviembre?

Hoy, 6 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Saxofón.

Horóscopo del 6 de noviembre

Los nacidos el 6 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre, se celebran los santos Leonardo, Atico, Winoco, Severo y Felita de Milán.