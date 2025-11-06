Vídeo: Un osezno corretea por las calles de Toreno del Bierzo, en León

Están acostumbrados a la presencia de osos, pero nunca antes lo habían visto tan cerca. Toreno del Bierzo, en la provincia de León, se encontró el pasado lunes con un paseante inusual. Aprovechando la oscuridad, un osezno correteó por sus calles en solitario, sin que se avistase ningún oso adulto que lo acompañase.

“Aquí siempre ha habido osos, pero nunca los habíamos visto por las calles de nuestro municipio”, asegura Vicente Mirón, alcalde de la localidad berciana. “Algunos vecinos afirman haberse cruzado con alguno por la carretera y es habitual que provoquen daños en árboles frutales o colmenas, cuando buscan comida”, pero la presencia de este osezno en la calle Torenillo ha provocado más sorpresa que temor.

Se vigila a la población osera

Fue en torno a las nueve de la noche del lunes 3 de noviembre cuando una persona grabó al animal cruzando la carretera que une Toreno con San Román de Bembibre. No es el primer vídeo de osos por la zona. Al menos circulan otros dos, con osos de gran tamaño cerca de dos pedanías, aunque no tan cerca de zonas habitadas como el osezno.

Según el último censo, en la cordillera Cantábrica hay 370 osos pardos gracias a los programas de recuperación poblacional que se desarrollan desde hace tres décadas cuando apenas había ochenta. En la actualidad, ya no se trata de una especie en peligro crítico, pero sigue habiendo riesgo de extinción. Por eso, desde la Junta de Castilla y León se vigila y monitoriza la población osera, incluso empleando la geolocalización. Se calcula que casi la mitad de ejemplares se localiza en la provincia de León.

