Andalucía reduce el aforo en bodas y prohibe la barra libre tras el aumento de casos de coronavirus

Andalucía decreta nuevas restricciones tras el récord de contagios por coronavirus de los últimos días. En las últimas 24 horas, 1.034 personas han dado positivo en las pruebas PCR.

La orden se ha aprobado tras la reunión con el comité técnico. Por ello, se reducen más los aforos en los eventos, como en las bodas.

En cualquier celebración, los invitados deberán estar sentados y cada mesa no podrá superar los 10 invitados. La barra libre en bodas queda prohibida hasta nuevo aviso.

El aforo también se reduce a 150 personas al aire libre y a 100 en espacios cerrados. El horario máximo de celebración será hasta la 1:00 horas de la madrugada. Sin embargo, para realizar celebraciones con más de 200 personas en espacios cerrados o más de 300 personas al aire libre deberán solicitar una autorización en Sanidad.

Aforo reducido al 75% en eventos

El horario de la playa también se modifica y solo se podrá estar hasta las 21:30 horas, ya que cierran hasta las 7:00 horas de la mañana. De esta forma se prevé evitar las fiestas y las reuniones superando el límite permitido de aforo. Los teatros y los cines también tendrán que cerrar a la 1:00 horas de la madrugada.

Se podrán realizar eventos como congresos, reuniones de negocio o ferias comerciales siempre y cuando no se supere el 75% del aforo permitido. Además de mantener la distancia de seguridad establecida, el uso de la mascarilla y mantener una higiene de manos.

En cuanto a residencias, quedan suspendidas las visitas donde se haya registrado un caso confirmado de coronavirus o más de tres casos en sospecha. Esta suspensión se mantendrá durante 28 días después de la fecha de diagnóstico del último caso registrado.

La Junta de Andalucía mantiene abiertos los centros de día, los centros no residenciales, siempre que no existan casos confirmados o cuando la situación epidemiológica no indique ninguna restricción.