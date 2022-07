Un anciano siembra el terror en Córdoba tras apuñalar a los propietarios de un bar con un cuchillo de 21 centímetros

No han sido los 45º C los que han causado un susto monumental entre algunos cordobeses que estaban sentados en una terraza. Ha sido un anciano de 79 años quien ha provocado el pánico absoluto después de acercarse al bar donde estaba la propia terraza y apuñalar a los propietarios del local, un hombre y su hijo, que han resultado heridos, el último de gravedad, que permanece en el hospital en estado crítico, a la espera de saber si evolucionará o no.

El anciano agresor irrumpió repentinamente con un cuchillo de hasta 21 centímetros, lo cual hizo que las personas sentadas en la terraza se dispersaran, huyeran o salieran corriendo a esconderse tras ver el panorama. El motivo que habría llevado a este hombre a apuñalar a los propietarios del bar sería que no le habrían dejado entrar en el local, reservándose el derecho de admisión que se reservan numerosos locales en España y que es totalmente legal.

Un hombre y su hijo, ambos dueños del local, han sido las dos únicas personas heridas por este individuo. El segundo ha sido herido de gravedad después de que el anciano le acuchillara en el abdomen, mientras que su padre, en un intento por defender a su hijo, ha sido herido en el brazo con el cuchillo, aunque sus heridas no revisten gravedad. El anciano ya ha sido detenido y trasladado a las dependencias policiales para ser interrogado por las autoridades.

¿Qué es el derecho de admisión y en qué consiste?

Principalmente aplicado a los restaurantes, bares y toda clase de locales de ocio, el derecho de admisión es aquel por el cual el propietario de un local decide si concede o no a una persona poder entrar en el mismo. Este derecho está sujeto a la ley en toda España y no hace falta un motivo para reservárselo, aunque principalmente suele ocurrir cuando un cliente ha causado algún tipo de problema y el propietario se niega a permitir que vuelva a ocurrir.

Aunque se investiga como la principal hipótesis, la Policía baraja en este caso específico la posibilidad de que el agresor fuera un antiguo conocido de los propietarios del bar y que tuviera algún incidente en el local de los propietarios en el pasado, motivo por el cual le habrían prohibido el acceso al local y habría sido el comienzo de una reyerta que habría terminado con el apuñalamiento, en el cual, por ahora, no hay víctimas mortales.