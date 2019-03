La anciana de 99 años desahuciada sufrió hipotermia tras cuatro horas en la calle: "Hoy no me he podido lavar"

Mary es una anciana de 99 años que ha sido desahuciada de su casa después de que su nieto vendiera su vivienda sin permiso y se quedara con su dinero.

En una entrevista en Espejo Público, Mary cuenta que Manuel, su nieto, y su socio la llevaron engañada al notario para que firmara un poder notarial. De esta manera su nieto logró vender su vivienda.

La anciana sentó a su nieto en los tribunales pero este fue absuelto de los delitos de estafa y apropiación indebida.

Ahora ha sido desahuciada y tuvo que abandonar incluso su urbanización porque la presidenta de la comunidad no quería que continuara en el lugar.

Tras el desahucio, Mary pasó cuatro horas en la calle lo que le llevó a sufrir hipotermia. Fue entonces cuando, a regañadientes, aceptó ir a un hospital.

Ahora lamenta que no puede acceder a su vivienda ni para ducharse: "Hoy no me he podido lavar, me han sacado de mi casa y no he podido coger ni un lapicero. ¡Qué injusticia tenemos!".

En cambio, la versión del nieto de Mary es muy distinta: asegura que su abuela le otorgó todo conscientemente y dice que es una persona tan rencorosa que incluso le dijo que hasta que no le viera en la cárcel no iba a parar.

Mientras, Mary se niega a ingresar en una residencia tal y como piden sus familiares: "Hoy duermo en la calle, no me he podido ni lavar".