Anabel Pantoja y su pareja declararon ante el juez el mismo día que su hija recibió el alta médica

Tras más de dos semanas de noches sin dormir en el hospital, Anabel Pantoja, y su pareja, David Rodríguez, creían que la tormenta ya había pasado. Sin embargo, esta mañana conocíamos la noticia de que la Justicia canaria había imputado a la pareja, a la que se investiga por presuntos malos tratos a su bebé.

El 11 de enero, Alma, la hija de Anabel Pantoja sufrió una dolencia repentina de la que no se sabe más información. Fue dada de alta el pasado lunes. Un total de 18 días ha estado ingresada la bebé de apenas 3 meses. Esta mañana, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias contra la pareja tras el informe médico que envió el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde estuvo ingresada.

Los médicos, tras detectar lesiones sospechosas en el cuerpo de la menor, activaron inmediatamente el protocolo de protección infantil. El 17 de enero, el hospital remitió un informe detallado al Juzgado de Guardia, documentando hallazgos que sugerían posibles signos de maltrato. Un peritaje médico forense ratificaría estos documentos, lo que llevó a Anabel y David a comparecer ante el juez el pasado lunes 27 de enero, acompañados de sus representantes legales, coincidiendo con la fecha en la que su hija fue dada de alta. Hasta la fecha, no han sido detenidos y se encuentran en su casa con la menor.

"Los progenitores prestaron declaración el pasado lunes 27 de enero ante la autoridad judicial, en calidad de investigados y con asistencia letrada. En ningún momento fueron detenidos. Tras tomarles declaración, la autoridad judicial acordó inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde supuestamente habría sucedido el episodio", sentencia el TSJC

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha afirmado que se aclarará "las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé". La justicia canaria no ha tomado medidas cautelares contra ninguno de los acusados en relación con la tutela de la menor que sigue al cuidado de sus padres. Aunque la investigación sigue abierta.

El día que Alma recibió el alta médica, la sobrina de la Pantoja también declaró ante los medios de comunicación, que esperaban en la puerta del hospital, estar "muy bien, muy contenta". Por su parte, David Rodríguez declaró una vez habían llegado a su casa: "Estamos que no cabemos, porque llevamos mucho tiempo sin ver el sol. Han sido días duros, espero que no me acuerde".

Comunicado de Anabel Pantoja

Se espera que, para esta tarde, Anabel emita un comunicado sobre la investigación de la justicia canaria por las lesiones de su hija. La familia Pantoja se ha desplazado a Gran Canaria para acompañar a Anabel tras la acusación por presuntos malos tratos hacia su bebé, nacida el pasado 23 de noviembre.

