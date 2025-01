Alonso Caparrós, sobre la investigación a Anabel Pantoja y su pareja por las lesiones de Alma, la bebé de 40 días: "Esto no se tendría que haber filtrado"

La cantidad de noticias publicadas en prensa escrita, medios digitales, televisiones, etc., copan la actualidad. La publicación del comunicado que originó la vorágine informativa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sorprendió a propios y extraños. La periodista de Espejo Público Gema López destacaba el excepcional aumento de las búsquedas de información relacionada que se detectó en las redes.

Este órgano judicial estaba investigando las lesiones que presentaba la bebé de Anabel Pantoja y David Rodríguez, cuando acudieron al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ante la gravedad de la situación la pequeña precisó su ingreso durante más de 10 días, incluido el paso por la Unidad de Cuidados Intensivos infantil.

Tanto Anabel como David eran llamados a declarar en los juzgados para dar explicaciones por esas lesiones, después de que se activara el protocolo de protección infantil, iniciado por el centro médico. Los médicos consideraron sospechosos los daños de la niña de apenas 40 días de vida, por ser compatibles con lesiones producidas por terceras personas.

Anabel da la cara

A las pocas horas del comunicado de TSJC, la propia Anabel Pantoja, madre de Alma, publicaba un vídeo en el que daba explicaciones. Visiblemente conmocionada, Anabel aseguraba que se trataba de un protocolo rutinario para garantizar la integridad de los menores y realizaba la siguiente afirmación: "Se han dicho barbaridades, se nos acusa de algo que no hemos hecho".

"Lo único que hemos hecho ha sido amar, cuidar e intentar salvar y proteger todo lo que tiene que ver con Alma", añadía Anabel, que hablaba también de la declaración ante el juez, y en la que según ella no se habían tenido que defender de ninguna acusación.

El inmenso alcance de las informaciones habría afectado considerablemente a la familia aunque Anabel afirmaba estar centrada en la recuperación y crianza de su hija.

"Me preocupa el tema de la presunción de inocencia"

"Es muy distinto que se te pueda caer un niño a que le puedas hacer daño voluntariamente"

El colaborador de Espejo Público Toni Cantó quería centrar la atención en el bienestar de la pequeña, pero hacía un alegato en pro de la presunción de inocencia: "Un señalamiento como este te deja tocado de por vida".

"En primer lugar el menor, que entiendo que no está en peligro porque si no, no estaría con ellos", decía Cantó.

"Que ha pasado algo, sí. Desde luego, y hay que investigarlo"

El también colaborador del programa Alonso Caparrós expresaba su parecer al respecto. Alonso confía plenamente en que este caso no está relacionado en absoluto con unos malos tratos a la criatura, aunque "ha pasado algo" que debe ser objeto de investigación.

Al mismo tiempo manifestaba su total desacuerdo con la emisión del comunicado por parte del Tribunal canario: "Esto no se tendría que haber filtrado, y esa notificación del tribunal no tendría que haber existido".

"El juicio mediático ya no se lo quita nadie", concluía Caparrós.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.