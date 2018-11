Ana Julia intentó culpar de la desaparición de Gabriel a su exmarido

El juicio por la muerte de Gabriel Cruz continúa, y este jueves podemos mostrar nuevas imágenes exclusivas que demuestran que Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen, quería inculpar a su exmarido de la muerte del pequeño.

Su exmarido estuvo con Ana Julia durante tres años. Primero vivieron en Burgos y posteriormente se trasladaron a Almería buscando "una vida diferente". Sin embargo, asegura que evitó acercarse a ella desde que rompieron porque creía que ella le quería denunciar: "Aunque al principio (de romper) teníamos buena relación, luego corté radicalmente con ella. He evitado acercarme porque cuando cortamos dejó caer que le había maltratado psicológicamente".

El exmarido asegura que ella "es una persona con carácter 'de repente'. No puedes discutir, cuando no tiene razones, toma el papel de víctima. Es muy camaleónica, de ahí que sea fácil tener una relación con ella porque se adapta a ti. Pero siempre está con mentiras, desde el primer momento. Luego te acostumbras y lo toleras".

Ana Julia le intentó culpar de la desaparición del pequeño Gabriel, y para ello elaboró todo un plan, tal y como revela Espejo Público, colocando, y luego simulando encontrar, la camiseta del niño en una zona que sabía que su exmarido conocía y solía frecuentar.

"La vi el día antes de encontrar la camiseta. Ella, Ángel y Eli se acercaron a mi casa. Ese día sospeché, porque ella actuó como que si no me conociera y le recibí con 'cara perro'. Vi una situación extraña, no saludó ni a mi perrita, como si no hubiera vivido en esa casa", explica. Asimismo, recuerda que Ángel le preguntó por la furgoneta blanca y él actuó muy serio "por la actitud de ella". "Me quedé inquieto porque noté algo raro... Me dije, algo está tramando", concluye.

El día que apareció la camiseta, el siguiente paso del plan de Ana Julia fue hacer creer al resto que ese hombre estaba implicado, y así se lo dijo a su propia hija.

Transcripción de la declaración del exmarido de Ana Julia:

Yo he estado con ella como pareja tres años aproximadamente, en Burgos.

¿En Burgos porque usted residía en aquella época allí...?

En Burgos.

Y ella también residía allí, ¿no?

Sí.

En un momento determinado ustedes se mudan aquí, a Almería.

Ajá.

¿En qué momento fue?

El 16 de febrero, eso sí que me acuerdo, el 16 de febrero del 2016.

¿Por qué se trasladan aquí a Almería?

Porque buscábamos una vida diferente, alternativa. Desde que cortamos, los dos primeros meses parece que teníamos buena relación. Aún yo sabiendo que me había engañado en ciertas cosas, pero bueno, buena relación. Y... Pero luego ya corté radical. Entonces yo no he tenido relación con ella. Incluso yo he evitado el acercarme porque he presentido, me pareció ver claro, que ella me quería denunciar también. Porque dejó caer cuando cortamos... Mmm... Llegó... Dejó caer como que la había maltratado psicológicamente. Entonces dije, "Vale, vale. Tranquila, ¿eh? No pasa nada". O sea, ni hemos discutido realmente. Entonces yo he evitado siempre estar... O sea, siempre he estado alejado.

¿El carácter de Ana Julia, cómo lo puede usted calificar?

Es una persona... Tiene carácter en el sentido de repente, ¿no? Es una persona que es muy difícil discutir con ella. No puedes discutir, porque cuando no tiene razones, toma papel como de víctima y no hay forma. Es muy camaleónica. De ahí que sea fácil tener una relación si ella quiere, porque se adapta a ti. Si tú eres roquero, ella es roquera. Si eres hippie, ella es hippie… Ese es el... Se adapta. Siempre mentiras... Yo la verdad es que las mentiras siempre se lo he visto desde el primer momento. Luego ya te vas acostumbrando a sus mentiras, exageraciones... Bueno, luego lo toleras. Pero siempre mentirosa desde el minuto uno. Siempre he pensado que me hacía vudú... Pero siempre lo he dicho en un plan jocoso, ¿no?

¿Pero por qué?

Pues porque he sentido desde que cortamos he sentido muy malas vibraciones todo el tiempo.

Esa zona la frecuentaba usted junto con Ana Julia…

Sí,

Es decir, que ella se conocía toda esa zona... Porque como ha dicho usted vivieron allí durante un mes.

Sí, y anteriormente paseábamos ya por allí porque...

O sea ustedes... Que era una zona que ella conocía previamente, ¿no?

Sí, sí.

Sobre la camiseta:

"La vi un día; el día antes de encontrar la camiseta. Porque se acercaron ella, Ángel y, luego he sabido que era Eli, y ese día ya sospeché... dije: "Aquí pasa algo raro".

Porque se acercaron a mi casa; ella actuó como que no me conocía de nada y yo les recibí, un poco, si se puede decir, un poco a cara de perro. Porque vi una situación súper extraña, digo: "Aquí pasa algo, me quiere..." Ella se quedó detrás, entonces, ella me pareció extraño porque no saludó ni a mi perrita, que ella conoce a mi perrita. Actuó como que no me conocía, como que no había vivido en esa casa y ella ha vivido un mes, en esa casa. Entonces fue una situación muy extraña.

Eli me dijo: "Somos los que estamos buscando al niño". Digo: "Ya, ya...", en mi tono, "ya, ya, ya os conozco", "Si sabes algo y tal... ", digo: "Claro, lógicamente si sé algo diré...". Y cuando se alejaban, Ángel me pregunto: "¿Y esta furgoneta blanca de quién es?" Digo: "Es mía". Pero yo les recibí muy serio por la actitud de ella, porque vi algo raro.

Y ya se fueron, me quedé muy inquieto porque noté algo raro, digo: "Esta algo... algo está tramando"