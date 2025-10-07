Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cáncer mama

'Amama' alerta de varias mujeres que podrían haber muerto por los fallos en los cribados y denunciará al Servicio Andaluz de Salud

La asociación afirma que ha recibido tres casos de mujeres fallecidas posiblemente por demoras en los diagnósticos.

Antena3 Noticias

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía | Antena3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La asociación 'Amama﻿' advierte que los fallos en los cribados del cáncer de mama podrían haber costado la vida a varias mujeres por los retrasos en las pruebas de detección, ya que cada día conocen nuevos casos de afectadas.

De hecho, ya les han llegado tres casos de mujeres que, según apuntan, habrían fallecido a consecuencia de esas demoras. Ahora están reuniendo todos los datos para comprobar si esas muertes están realmente relacionadas con los fallos en los servicios sanitarios.

En las próximas horas, víctimas de toda Andalucía tienen previsto reunirse con la asociación. El objetivo es preparar los términos de una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos en el diagnóstico.

La contratación de más radiólogos es una de las cosas que reclaman al considerar que una de las claves de este problema es la falta de personal.

Una de las pacientes afectadas es Susana, que pasó meses esperando su cita: "Pasaron 15 días, un mes, dos". Mientras tanto, notaba que el bulto en su pecho seguía creciendo, hasta alcanzar los cinco centímetros. "Un mazazo", resume. Su diagnóstico final fue un cáncer de mama en la mama izquierda, y los médicos tuvieron que amputarle el pecho.

Como ella, hay muchas otras mujeres en la misma situación. Las asociaciones calculan que las afectadas podrían superar las 2.000 en toda Andalucía. Mónica Álvarez, otra de las afectadas se pregunta que "si me hubieran llamado antes, ¿habría metástasis en ganglio?"

La denuncia

Desde 'Amama﻿' aseguran que los fallos en los cribados podrían estar relacionados con al menos tres muertes. Ángela Claverot, presidenta de la asociación, lo contaba en declaraciones a Onda Local de Andalucía: "De una mujer que tardaron nueve meses y falleció la semana pasada. Ya tenemos varios casos de mujeres muertas por esto".

Este martes, la asociación ha pedido más datos a la Junta de Andalucía y decidirá si presenta una denuncia conjunta. Mientras tanto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado en que se asumirán responsabilidades. A una periodista que le preguntaba directamente "¿va a depurar responsabilidades?", respondió: "Sí".

El asunto también ha llegado al Parlamento andaluz, donde Ángeles Férr, del grupo socialista, afirmó que "no es tan difícil de entender, preferimos tener ansiedad a tener cáncer". Desde Izquierda Unida y Adelante Andalucía han ido un paso más allá y han denunciado a la consejera de Salud ante la Fiscalía.

Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, ha calificado estos retrasos como "homicidio imprudente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

[[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||]]

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Una testigo relata el derrumbe del edificio en obras en Madrid: "Caía como un volcán"

Derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid

Publicidad

Sociedad

El Gobierno aprueba el decreto que endurece los criterios de creación de universidades

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

'Amama' alerta de varias mujeres que podrían haber muerto por los fallos en los cribados y denunciará al Servicio Andaluz de Salud

Derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid

Una testigo relata el derrumbe del edificio en obras en Madrid: "Caía como un volcán"

Plan International España
Matrimonios infantiles

Cada tres segundos una niña se casa contra su voluntad

Fachada del consultorio de Darro
Atención médica

Darro vuelve a cerrar el consultorio por enésima vez debido a las filtraciones, tras más de un año con el edificio okupado

Un okupa colándose en un edificio
Okupas

Temor a los okupas en el barrio de Las Chumberas, en Tenerife: "Ya no son sólo las amenazas, sino que nos rompen los coches"

Se han organizado patrullas vecinales para vigilar a los okupas. Están desesperados por la creciente inseguridad.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Ascensor

Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor tras quedar atrapado en su edificio en Silla, Valencia

La Guardia Civil investiga un suceso ocurrido el lunes: la víctima abrió la puerta del elevador, intentó descolgarse y cayó al foso.

Se derrumba un edificio en la calle Hileras del centro de Madrid

Se derrumba un edificio del centro de Madrid que deja 10 heridos y 4 desaparecidos

Una persona mayor en un hospital

500 personas viven en los hospitales públicos de Canarias: "Hay pacientes que llevan hasta tres años viviendo en una planta"

Síntomas del sarampión

Detectan un brote de sarampión en el Garraf con ocho casos confirmados

Publicidad