'Amama' alerta de varias mujeres que podrían haber muerto por los fallos en los cribados y denunciará al Servicio Andaluz de Salud

La asociación 'Amama﻿' advierte que los fallos en los cribados del cáncer de mama podrían haber costado la vida a varias mujeres por los retrasos en las pruebas de detección, ya que cada día conocen nuevos casos de afectadas.

De hecho, ya les han llegado tres casos de mujeres que, según apuntan, habrían fallecido a consecuencia de esas demoras. Ahora están reuniendo todos los datos para comprobar si esas muertes están realmente relacionadas con los fallos en los servicios sanitarios.

En las próximas horas, víctimas de toda Andalucía tienen previsto reunirse con la asociación. El objetivo es preparar los términos de una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos en el diagnóstico.

La contratación de más radiólogos es una de las cosas que reclaman al considerar que una de las claves de este problema es la falta de personal.

Una de las pacientes afectadas es Susana, que pasó meses esperando su cita: "Pasaron 15 días, un mes, dos". Mientras tanto, notaba que el bulto en su pecho seguía creciendo, hasta alcanzar los cinco centímetros. "Un mazazo", resume. Su diagnóstico final fue un cáncer de mama en la mama izquierda, y los médicos tuvieron que amputarle el pecho.

Como ella, hay muchas otras mujeres en la misma situación. Las asociaciones calculan que las afectadas podrían superar las 2.000 en toda Andalucía. Mónica Álvarez, otra de las afectadas se pregunta que "si me hubieran llamado antes, ¿habría metástasis en ganglio?"

La denuncia

Desde 'Amama﻿' aseguran que los fallos en los cribados podrían estar relacionados con al menos tres muertes. Ángela Claverot, presidenta de la asociación, lo contaba en declaraciones a Onda Local de Andalucía: "De una mujer que tardaron nueve meses y falleció la semana pasada. Ya tenemos varios casos de mujeres muertas por esto".

Este martes, la asociación ha pedido más datos a la Junta de Andalucía y decidirá si presenta una denuncia conjunta. Mientras tanto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado en que se asumirán responsabilidades. A una periodista que le preguntaba directamente "¿va a depurar responsabilidades?", respondió: "Sí".

El asunto también ha llegado al Parlamento andaluz, donde Ángeles Férr, del grupo socialista, afirmó que "no es tan difícil de entender, preferimos tener ansiedad a tener cáncer". Desde Izquierda Unida y Adelante Andalucía han ido un paso más allá y han denunciado a la consejera de Salud ante la Fiscalía.

Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, ha calificado estos retrasos como "homicidio imprudente".

