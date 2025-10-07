Darro vuelve a cerrar el consultorio por enésima vez debido a las filtraciones, tras más de un año con el edificio okupado

Darro (Granada) vuelve a quedarse sin atención médica presencial. El consultorio ha tenido que cerrar sus puertas una vez más, debido a las filtraciones de agua, humedades y moho procedentes de la vivienda situada justo encima del centro de salud, okupada desde agosto de 2024 por una familia con dos menores.

Desde el Ayuntamiento aseguran haber perdido la cuenta de las veces que se ha interrumpido el servicio por esta causa. El problema, explican, radica en el deterioro de las tuberías del piso superior, lo que ha causado daños en las instalaciones y el material sanitario. Se trata de un inmueble que estuvo cerrado durante años y que anteriormente sirvió de alojamiento para el personal médico del municipio.

Con este nuevo cierre, los más de 1.700 vecinos de Darro deben desplazarse al consultorio más cercano, en Purullena, a 12 kilómetros. Un trayecto que se convierte en una odisea para las personas mayores, con movilidad reducida o sin vehículo.

El alcalde, Manuel Blas Gómez, lamenta que ya se han invertido "casi 20.000 euros en trabajos de reparaciones, fontanería o analíticas" desde que la vivienda fue okupada. El centro fue reabierto el pasado mes de abril tras una serie de obras avaladas por informes técnicos, pero las filtraciones han reaparecido recientemente, obligando a un nuevo cierre preventivo.

Actualmente, se espera el visto bueno de los técnicos de la Junta de Andalucía para poder reabrir parcialmente las instalaciones. El Ayuntamiento ha propuesto sellar una de las habitaciones más afectadas y habilitar las dos restantes, lo que permitiría la presencia del médico de familia y el servicio de enfermería. No obstante, esta opción aún no ha recibido confirmación oficial.

Como alternativa, el Consistorio trabaja ya en un "plan B" que contempla trasladar el servicio sanitario a la Casa de la Cultura. Sin embargo, todavía no hay plazos ni financiación garantizada para ejecutar este cambio.

"Los vecinos están indignados, y no les falta razón", reconoce el alcalde, "pero no podemos actuar por la fuerza. Es un proceso judicial, y estamos a la espera de que se resuelva lo antes posible esta okupación".

Denuncian también agresiones a sanitarios

Por su parte, el sindicato UGT ha denunciado el estado "deplorable" del centro de salud y el "abandono" que sufre el personal médico destinado en Darro, no solo por las condiciones insalubres del consultorio, sino también por la falta de protección frente a agresiones.

Desde el sindicato critican que los trabajadores ya han padecido problemas respiratorios debido a las humedades y al moho y ahora, con su traslado a Purullena, se quedan además sin vigilancia de seguridad, "pese al aumento de agresiones registradas. Pedimos no más mentiras sin consecuencias, sino soluciones efectivas ya". Destacan la vocación del personal médico, que continúa prestando servicio a pesar de las adversidades.

