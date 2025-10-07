Un obrero que trabajaba en el edificio derrumbado en Madrid cuenta cómo lo ha vivido: "El primero en correr fui yo"

Un obrero que trabaja en el edificio que ha sufrido un derrumbe en el centro de Madrid narra cómo lo ha vivido. El hombre, que en ese momento se encontraba fuera del edificio, ha relatado que, de repente, vieron una gran nube de polvo y "no se veía nada". "El primero en correr fui yo. No me interesé por nadie, primero salvo mi vida y luego si puedo la de otros", asegura.

Este operario, encargado del bombeo de hormigón y que trabajaba por primera vez en esta construcción, ha explicado que el derrumbe se ha producido en la parte interior del edificio. "La fachada está intacta", ha destacado.

Los bomberos siguen buscando a tres operarios y a una arquitecta que trabajaban en la rehabilitación del edificio y pueden estar atrapados bajo los escombros. El derrumbe ha ocurrido en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasadas las 13.00 horas.

