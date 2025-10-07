Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Murcia

Encuentran dos cadáveres con heridas por arma de fuego en diferentes lugares de Lorca, Murcia

Las hipótesis barajan que podría tratarse de un ajuste de cuentas. La Guardia Civil mantiene las diligencias secretas.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Este martes en la Región de Murcia se han encontrado dos cadáveres en Lorca que presentaban heridas por arma de fuego. Aunque los casos ocurrieron en lugares distintos, los investigadores apuntan a que podrían estar relacionados.

El primer hallazgo tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas en una vivienda del paraje conocido como El Cantar, una zona muy cerca de la costa perteneciente a la pedanía de El Garrobillo. Fue en ese domicilio donde se recibió la primera llamada al 112 alertando de que un hombre había sido tiroteado, según han informado fuentes cercanas al caso a la 'Opinión de Murcia'.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Local de Águilas, que se encontraban más cerca que los agentes de Lorca, además de un equipo sanitario. Sin embargo, a su llegada no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que el hombre, cuya identidad se desconoce, ya había fallecido a consecuencia de las heridas.

Apenas una hora después, y a unos veinte kilómetros de distancia, se produjo el segundo hallazgo. Frente a un restaurante de la diputación de Ramonete, también en Lorca, un coche aparcado de manera llamativa llamó la atención de los transeúntes.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron el cadáver de otro hombre, aparentemente amordazado, en el interior del maletero. Según 'La Opinión de Murcia', fuentes cercanas a la investigación apuntan a que también presentaba heridas provocadas por arma de fuego y signos claros de violencia.

El hallazgo generó un gran despliegue policial en la zona. Testigos aseguran que la Guardia Civil acordonó el área y movilizó incluso medios aéreos. Varias unidades de la Policía Judicial se hicieron cargo del lugar mientras los técnicos recopilaban pruebas y tomaban declaraciones a los testigos que se encontraban en el restaurante y sus inmediaciones.

Por el momento, los investigadores trabajan con la hipótesis de que ambos sucesos estén conectados y que detrás de ellos se esconda un posible ajuste de cuentas. Un portavoz del cuerpo ha confirmado al medio regional que "las diligencias han sido declaradas secretas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La joven violada en Lleida por su padre afirma que la obligaba a consumir alcohol y que no era la primera vez que abusaba de ella

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Publicidad

Sociedad

Inmediaciones del lugar en el que el derrumbe parcial de un edificio en pleno centro de Madrid, en una calle situada cerca de la plaza de Óp

La arquitecta y tres obreros, los desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Madrid

Profesor dando clase

El profesorado español, entre los más satisfechos de la OCDE pero crítico con su formación

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Encuentran dos cadáveres con heridas por arma de fuego en diferentes lugares de Lorca, Murcia

El operario asegura que el derrumbe se ha producido en el interior del edificio
Derrumbe Madrid

Un obrero que trabajaba en el edificio derrumbado en Madrid cuenta cómo lo ha vivido: "El primero en correr fui yo"

Clase de universidad
Universidades

El Gobierno aprueba el decreto que endurece los criterios de creación de universidades

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía
Cáncer mama

'Amama' alerta de varias mujeres que podrían haber muerto por los fallos en los cribados y denunciará al Servicio Andaluz de Salud

La asociación afirma que ha recibido tres casos de mujeres fallecidas posiblemente por demoras en los diagnósticos.

Derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid
MADRID

Una testigo relata el derrumbe del edificio en obras en Madrid: "Caía como un volcán"

Varios testigos relatan cómo ha sido el momento del derrumbe del inmueble en el céntrico barrio madrileño de Ópera.

Plan International España

Cada tres segundos una niña se casa contra su voluntad

Fachada del consultorio de Darro

Darro vuelve a cerrar el consultorio por enésima vez debido a las filtraciones, tras más de un año con el edificio okupado

Un okupa colándose en un edificio

Temor a los okupas en el barrio de Las Chumberas, en Tenerife: "Ya no son sólo las amenazas, sino que nos rompen los coches"

Publicidad