Encuentran dos cadáveres con heridas por arma de fuego en diferentes lugares de Lorca, Murcia

Este martes en la Región de Murcia se han encontrado dos cadáveres en Lorca que presentaban heridas por arma de fuego. Aunque los casos ocurrieron en lugares distintos, los investigadores apuntan a que podrían estar relacionados.

El primer hallazgo tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas en una vivienda del paraje conocido como El Cantar, una zona muy cerca de la costa perteneciente a la pedanía de El Garrobillo. Fue en ese domicilio donde se recibió la primera llamada al 112 alertando de que un hombre había sido tiroteado, según han informado fuentes cercanas al caso a la 'Opinión de Murcia'.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Local de Águilas, que se encontraban más cerca que los agentes de Lorca, además de un equipo sanitario. Sin embargo, a su llegada no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que el hombre, cuya identidad se desconoce, ya había fallecido a consecuencia de las heridas.

Apenas una hora después, y a unos veinte kilómetros de distancia, se produjo el segundo hallazgo. Frente a un restaurante de la diputación de Ramonete, también en Lorca, un coche aparcado de manera llamativa llamó la atención de los transeúntes.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron el cadáver de otro hombre, aparentemente amordazado, en el interior del maletero. Según 'La Opinión de Murcia', fuentes cercanas a la investigación apuntan a que también presentaba heridas provocadas por arma de fuego y signos claros de violencia.

El hallazgo generó un gran despliegue policial en la zona. Testigos aseguran que la Guardia Civil acordonó el área y movilizó incluso medios aéreos. Varias unidades de la Policía Judicial se hicieron cargo del lugar mientras los técnicos recopilaban pruebas y tomaban declaraciones a los testigos que se encontraban en el restaurante y sus inmediaciones.

Por el momento, los investigadores trabajan con la hipótesis de que ambos sucesos estén conectados y que detrás de ellos se esconda un posible ajuste de cuentas. Un portavoz del cuerpo ha confirmado al medio regional que "las diligencias han sido declaradas secretas".

