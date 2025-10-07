Una testigo relata el derrumbe del edificio en obras en Madrid: "Caía como un volcán"

Buscan a cuatro personas (tres hombres y una mujer) que se encuentran desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en la calle Hileras, en el barrio madrileño de Ópera. El inmueble tiene seis alturas y la fachada se mantiene: los escombros han caído hacia el interior.

Se ha derrumbado "el forjado" de este edificio que estaba en rehabilitaciónpara transformarlo en un hotel de cuatro estrellas, según confirma la página web de la empresa.

El suceso ha dejado a tres personas heridas "dos de levedad que no han requerido traslado" y uno "en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior". De los tres atendidos por Samur-Protección Civil, los dos contusionados leves han requerido atención psicológica por el shock tras el derrumbe.

El testimonio de testigos del derrumbe

En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión: muchos han sido desalojados y no pueden acceder a sus viviendas. Dos trabajadoras del Museo del Pan Gallego, muy cerca del lugar del derrumbe, han explicado a 'Europa Press' que escucharon "como una bomba" e inmediatamente notaron una "gran cantidad de polvo" que salía del edificio número 4 de la calle Hileras.

"Caía como un volcán", asegura otra testigo. A los pocos segundos y tras un "estruendo terrible" todo se llenó de polvo. Después de cerrar la peluquería ha visto salir a los obreros, con mascarillas. "Ha sido un susto muy gordo, terrible", dice una vecina de la zona a 'EFE'.

Investigan un accidente laboral

Hasta el lugar se han desplazado un total de 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y 13 unidades de Samur y Policía Municipal. También están usando drones para recabar imágenes del interior que faciliten las labores de rescate y con la colaboración de la Sección Canina de Policía Municipal.

Los efectivos están asegurando la estructura del edificio para garantizar la seguridad de los intervinientes en las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos. Además, se ha procedido a desalojar los edificios aledaños del bloque siniestrado.

La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid realiza la investigación al tratarse de un accidente laboral.

