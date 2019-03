Los alumnos de Shangai son los mejores en matemáticas según PISA porque "son expertos en exámenes"

El informe PISA que conocimos este martes vuelve a situar a España por debajo de la media de países de la OCDE en lo que a nivel de educación se refiere. En el campo de matemáticas España ha obtenido 484 puntos, diez menos que la media, lo que estadísticamente sitúa a nuestro país en la posición 25 de los 34 puestos.

Tras siete grandes reformas educativas en la España democrática, nuestros alumnos siguen sin dar el nivel en los informes PISA y sin embargo China se impone como el más avanzado en el campo de las 'mates'. Los escolares de Shangai con 613 puntos se sitúan a la cabeza del ranking.

Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público a Tan Ling Long, doctor en derecho internacional público y Secretario general de la primera Asociación de Profesionales china en España. Este profesional ha explicado que en su país "existe una gran tradición por los exámenes" ya que asegura es "el camino más corto para subir de posición". Por eso mantiene "los chinos somos expertos en exámenes".

Otra diferencia con respecto a nuestro país es, según explica, "las familias conceden mucha importancia a la educación" y comenta "hay familias que pueden destinar un 20% de su presupuesto total anual para que a sus niños no les falte de nada" en lo que a este terreno se refiere. En contra de lo que pueda parecer las horas que se dedican a los deberes no difieren de las nuestras, once a la semana.

Ling Long no ha querido afirmarlo contundentemente, pero ha indicado que en la "sociedad española no hay los valores de tradición" que existen en su país haciendo referencia al respeto al profesorado.