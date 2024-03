Un alicantino elegido mejor profesor de Educación Primaria de España

Francisco Pascual, Paco, lleva desde los 21 años dedicado a la enseñanza y acaba de ser reconocido como el mejor maestro de Educación Primaria en España por la plataforma 'Educa' y la Obra Social ABANCA. "De pequeño los niños me han gustado siempre. Mi tía me decía que tenía un don para los niños. Cuando empecé a trabajar en el colegio a los pocos días me di cuenta de que aquello era mi vida", confiesa Francisco, docente en Colegio Diocesano San Roque de Alcoy.

La clave para alzarse con este galardón, según considera él, es haber cambiado la forma de impartir las clases. Desde el año 2008 trabaja con el método de aprendizaje-servicio.

"Quité el libro de texto y empecé a hacer proyectos. Hacía animaciones lectoras para motivar a los niños a leer. El primer proyecto que hice fue sobre los ríos. La ley me obligaba a enseñarles los ríos de la Comunidad Valenciana, entonces nos fuimos a un río de Alcoy y lo limpiamos. Les tenía que enseñar las montañas y recorrimos 122 kilómetros de la Sierra de Mariola y la limpiamos", cuenta.

Esta metodología que utiliza el profesor, aprendizaje-servicio, permite poner a la persona en el centro de todo. "Para mí no es una metodología, es una filosofía. Te permite mejorar la sociedad y ayudar a las personas de manera inmediata. Lo habitual es esconderse detrás de la rutina del libro de texto. Yo siempre hacía proyectos y los niños y las familias me ayudaban a seguir adelante".

Desde que empezó en la docencia implantó en sus clases esta metodología y tanto los alumnos como sus familias están muy satisfechos. "La clave por la que he recibido el premio es haber puesto a la persona en el centro de la educación. Yo he sido un guía. La satisfacción más grande es organizar la clase y ver que funciona. Salirme del aula y ver que funciona igual. Los alumnos saben lo que tienen que hacer", dice.

Una de los proyectos que desarrolló en clase fue enseñarles a escribir una carta. Entraba dentro de lo que marcaba la Ley de Educación. Pero el profesor lo llevó un paso más allá y esa carta se la enviaron a la Reina de España. "Ellos escribieron una carta perfecta sin faltas de ortografías, porque sabían que era una carta real y que la iba a leer la Reina. Ella nos contestó de su puño y letra".

El trabajo como docente le ha traído muchas satisfacciones a Francisco. Alumnos y familiares le agradecen cada año su implicación en el aula. "Si el último día de clase no tienes a niños llorando porque se termina el cole es que algo has hecho mal".

