Alerta máxima en la prisión de Valdemoro por la llegada de Igor 'el ruso': "Ya ha dado los primeros problemas"

Su nombre real es Norbert Feher, pero todo el mundo le teme por ser 'Igor el ruso' y está condenado a prisión permanente revisable por el triple crimen de Andorra. Ahora ha vuelto a encender los focos informativos porque ha sido trasladado de prisión desde Estremera a Valdemoro desatando una alerta máxima.

Su historial delictivo es amplio y escalofriante. En 2017 asesinó a tiros a un ganadero y a dos guardias civiles en una zona rural de Teruel. Se sabe que es serbio de nacimiento y se cree que además de la de Igor 'el ruso' adoptó diferentes personalidades como Igor Vaclavic o Marco Bolini.

En Estremera desde el primer momento estuvo en un régimen de aislamiento, pero según denuncia CSIF en un comunicado "Madrid III Valdemoro no tiene un aislamiento tan moderno como Estremera y los funcionarios no cuentan con la condición de agente de la autoridad ni se les forma para situaciones a las que se van a enfrentar esta tarde".

Durante el juicio por el triple crimen los especialistas del Instituto de Medicina Legal negaron una línea de defensa de Feher que era la "neurosis bélica". Y uno de ellos puso sobre la mesa la falta de arrepentimiento del criminal: "La muerte es inevitable nos dijo, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento", para añadir: "Su conducta violenta no está relacionada con ningún problema mental".

Precisamente durante el juicio también dio problemas en su por la cárcel de Dueñas en Palencia. En uno de los traslados al juicio, Norbert Feher, agredió con un azulejo a 4 funcionarios. El personal de prisiones encontró en su celda una nota amenazante.

Esta violencia utilizada por 'el ruso' es lo que le hace tan peligroso y de ahí las críticas alrededor de su último traslado. Serafín Giraldo ha rechazado en Espejo Público que "lo que no es normal es que se traslade de cárcel a Valdemoro con 2 escoltas, con 2 furgones de la Guardia Civil; lo que no es normal es que llegue a la cárcel y tan solo 7 funcionarios de prisiones, sin armas, porque allí no pueden estar con armas, los reciban. La verdad es que en Valdemoro están bastante quemados, están bastante enfadados. Ya ha dado los primeros problemas que no ha querido bajar al patio y ha dado los primeros problemas."

Giraldo vuelve a poner sobre la mesa la petición de los funcionarios de prisiones en este caso "ser reconocidos como agentes de autoridad. Es triste que en este país todavía no esté reconocido un funcionario de prisiones como agente de autoridad".

No ha trascendido la razón por la que se le traslada a la prisión de Valdemoro. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones lleva tiempo reclamando tanto la petición expuesta con anterioridad como a adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas táser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales.