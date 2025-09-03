La agresión a tres migrantes abre el debate sobre la repatriación de menores: "La legislación evita las repatriaciones masivas"

El conflicto generado en un centro de menores en el barrio de Hortaleza en la Comunidad de Madrid tras la agresión a tres migrantes ha reabierto el debate sobre la repatriación de menores migrantes. Solo en los últimos días el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado que se devuelvan a sus países de origen a más de 40 menores migrantes no acompañados que viven en nuestro país en centros de acogida.

Y aunque el argumento es que estos menores son reincidentes y no se han adaptado al entorno social en nuestro país, la legislación nacional e internacional ampara a esos menores. Según Sara Casero, técnica de migraciones de la ONG UNICEF, la repatriación de menores migrantes, niños o adolescentes, “está sometida a fuertes garantías jurídicas que evitan que se puedan producir repatriaciones colectivas y permite que se pueda analizar cada niño de manera individual”.

Para Casero además esta situación lo que viene a demostrar es que el sistema de protección de los menores ha fallado: “Hacen falta recursos de todas las administraciones para integrar e incluir a estos niños y niñas con sistemas de acogida fuertes”.

Se trata de una protección que tienen todos los niños, sin importar su lugar de nacimiento y que tiene ámbito nacional e internacional, de manera que están protegidos por una combinación de normativas que va desde la Convención de Derechos del Niño a nivel internacional, directivas europeas como la Carta para los Derechos Fundamentales para la infancia y la propia legislación nacional. En este aspecto hay que tener en cuenta no solo la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, sino también lo recogido en la Ley de Extranjería y las normativas autonómicas.

La repatriación de menores migrantes es casi inviable

Según la Ley de Extranjería, cuando un menor migrante llega a nuestro país sin familiares, es declarado en desamparo y pasa al sistema de protección. En los primeros tres meses, las autoridades están obligadas a realizar todos los trámites y averiguaciones necesarios para saber si ese niño puede ser reintegrado en su entorno de origen. Según Juan Carlos Lorenzo de CEAR, “en el día a día es prácticamente imposible que un menor sea devuelto a su país de origen con garantías para que se cumplan sus derechos. Hay que tener en cuenta como suelen venir de lugares empobrecidos, de familias desestructuradas y entornos bélicos, por lo que esta repatriación suele ser casi imposible. Y en la práctica eso es prácticamente inviable”

Esa misma Ley de Extranjería recoge que si esa repatriación no es posible en los primeros tres meses, las administraciones públicas deben llevar a cabo un proceso de regularización y documentación para todos los menores de 16 años.

Esta legislación tanto nacional, europea como internacional protege a cualquier menor que viva en nuestro país, esté o no acompañado sin importar dónde haya nacido.

