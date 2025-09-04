Noticias de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 4 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El accidente funicular, la reunión en París con Zelenski, el encuentro entre el presidente Sánchez con el fiscal general del Estado o la vuelta al cole en Navarra, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 4 de septiembre.

Accidente de funicular en Lisboa

Portugal amanece de luto nacional. Ascienden a 15 los fallecidos tras el accidente del funicular en Lisboa. Hay 23 heridos, varios de ellos muy graves. Entre los heridos hay dos españoles. El famoso funicular de Glória ha chocado contra un edificio tras descarrilar.

Vuelta ciclista

Pendientes hoy de la Vuelta después de que se tuviera que suspender la etapa de Bilbao a tan solo tres kilómetros de la meta por estas protestas contra Israel. Decenas de manifestantes boicoteaban la carrera por la presencia de un equipo israelí que ha tenido que ser escoltado. Hoy la Vuelta llega a Cantabria y ya hay convocadas manifestaciones.

Zelenski en París

Todo listo en París. Zelenski ya está en la capital francesa para el encuentro hoy con varios mandatarios europeos, entre ellos Sánchez. Se espera, incluso, la llamada de Trump. Además, Kiev ha descartado que Zelenski vaya a Moscú a reunirse con Putin tal y como el presidente ruso le había sugerido.

Reunión con el fiscal general

Por la tarde, Pedro Sánchez recibe al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Le va a entregar la memoria anual de la fiscalía. La misma que ayer llevó al Rey. Y todo en la víspera de la apertura del año judicial. Mañana volverá a repetirse esta imagen: la de un fiscal general procesado junto al monarca. No asistirá Feijoo. Es la primera que no estará.

Ryanair

Mucha incertidumbre tras el anuncio de Ryanair de que reducirá un millón de plazas en aeropuertos españoles. Va a eliminar 36 rutas y desaparecerá por completo de los aeropuertos de Vigo y Tenerife Norte. Es el órdago de la compañia irlandesa a AENA por la subida de tasas. El gobierno le recuerda que ha recibido muchas ayudas públicas.

Vuelta al cole

Hoy empiezan los colegios en Navarra. Son los primeros. La mayoría abrirán el lunes y algunos preparan el inicio del curso de una manera muy especial. Muchos tiran de creatividad para que la vuelta al cole sea más llevadera para los niños. Unos profesores de un centro de Madrid animan a los pequeños a ritmo de rock, bailando y grabado con un dron.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Noticias de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025
