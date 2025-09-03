Así es el nuevo producto español que promete revolucionar la lucha contra incendios: bloquea el fuego y es 50 veces más eficaz que el agua

El innovador compuesto que ha sido presentado en la noche del martes en el programa 'El Hormiguero', se ha mostrado como una herramienta con un gran potencial frente a la lucha contra los incendios, tras un verano que ha resultado devastador en los territorios de la Península. Según sus creadores, es 50 veces más eficaz que el agua y totalmente respetuoso con el medio ambiente.

Durante una demostración en la que se han utilizado ramas de pino, que han sido previamente empapadas con el producto, han resistido al fuego directo de un soplete y han quedado intactas sin haber sufrido daño alguno. El mismo resultado se ha obtenido con otros materiales como cartón, madera y papel, que también han permanecido intactos pese a estar en contacto directo con las llamas. Se trata de un líquido, que al aplicarse sobre cualquier producto es capaz de protegerlo e impedir que prenda incluso con el fuego de un soplete.

¿Cómo funciona?

El principio de su funcionamiento se basa en la creación de una película protectora que recubre el material, evitando así que el oxígeno alimente la combustión y se produzcan las llamas. Esta barrera no solo impide que el fuego se extienda, sino que además resiste durante un largo periodo de tiempo, lo que lo ha convertido en una alternativa que resulta bastante prometedora para poder proteger los terrenos forestales que se encuentran en situación de alto riesgo debido a los incendios.

Los responsables del proyecto, han explicado que, de haberse aplicado a zonas castigadas por los recientes incendios en el territorio español, se podrían haber salvado miles de hectáreas de masa forestal. Su carácter orgánico y al no suponer un daño para el medio ambiente lo convierten además en un producto versátil que podría utilizarse tanto para la prevención forestal como para otras actividades en entornos urbanos o industriales.

Con este avance, el producto podría crear en España un antes y un después en la prevención de incendios forestales, que es un problema que cada año arrasa grandes superficies y deja grandes consecuencias ambientales y económicas.

