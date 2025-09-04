Duras imágenes: el momento en el que "el Mexicano" ataca con una escopeta a un vecino en Alfafar antes de huir

Duras imágenes captadas en Alfafar muestran el momento en el que Pedro, conocido como "el Mexicano", golpea fuertemente con una escopeta a un vecino que ya estaba en el suelo tras recibir tres disparos. Los testigos aseguran que antes del ataque se escucharon hasta tres detonaciones. La víctima, que permanece en coma inducido en el Hospital La Fe de Valencia, sufrió impactos en el hombro, la pierna y el glúteo.

En el vídeo se aprecia cómo el agresor utiliza la escopeta como un garrote. El cómplice de Pedro le quitó el arma y ambos entraron en una vivienda ocupada antes de huir. Horas después, ese acompañante se entregó en la Guardia Civil junto a su abogado y se enfrenta a delitos por tenencia ilícita de armas y ocupación de vivienda.

