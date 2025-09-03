Del éxito en las redes al silencio del seminario: el influencer Pablo García cambia likes por fe y comienza su camino hacia el sacerdocio

A veces, en medio del ruido de los likes, las colaboraciones con marcas y los filtros perfectos, sucede algo tan humano como inesperado: alguien decide bajarse del escenario. Pablo García (35 años) conocido en Instagram como @pablogarna, no solo se despide de su cuenta con más de 674.000 seguidores; se despide del ritmo frenético de las redes y de una vida aparentemente soñada. Modelo e influencer de estilo de vida, viajero empedernido y amante de las motos, García ha decidido dar un giro radical y atender la llamada que, según él mismo cuenta, resuena en su corazón desde hace tiempo. En pocas semanas, ingresará en el seminario para comenzar su camino hacia el sacerdocio.

El anuncio llegó a través de un emotivo vídeo publicado el 31 de agosto, en el que, sentado y con una serenidad que contrasta con el dinamismo habitual de sus publicaciones, Pablo revela su decisión: “Empieza un capítulo muy ilusionante”, dice. “Para mí, el éxito en la vida no es esto: Instagram, no es tener dinero, no es que te reconozcan por la calle. El verdadero éxito es vivir la vida que Dios pensó para mí", puntualiza en este vídeo en el que se despide de sus seguidores.

"Yo lo que quiero en esta vida es ser santo, y todo lo demás va detrás", resalta en esta publicación en la que pone de relieve que ha disfrutado mucho de estos cuatro años y que ahora arranca una etapa marcada por el silencio, la oración y una rutina alejada del foco mediático.

Confiesa que no ha sido una decisión sencilla, pero que está tranquilo y en paz, porque "el que apuesta por el Señor no se equivoca. A lo mejor mi vida no va por ahí, no lo sé... Creo que sí".

Una importante "transformación"

En el texto que acompaña su despedida, Pablo se sincera con sus seguidores: “¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida?”, escribe. Y añade: “Me niego a conformarme”. Reconoce que esta elección puede resultar incomprensible para muchos: “una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos…”, pero insiste en que el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para él.

En su despedida, García también agradece los “milagros continuos” vividos en su comunidad virtual: testimonios, inquietudes espirituales, desahogos. Aunque de momento seguirá activo durante el mes de septiembre, debido a compromisos ya adquiridos con marcas, su horizonte es claro: una entrega total, incluso sin garantías de frutos visibles. “Solo Dios basta”, concluye, pidiendo que recen por él.

Quizás no se trate tanto de una despedida como de una transformación. El joven que un día soñó con llevar el amor de Dios a través de una pantalla, ahora lo hará, si Dios quiere, desde un altar.

