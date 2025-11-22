Efemérides de hoy 22 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de noviembre?

El 22 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido, poniendo fin a más de once años en el poder. La decisión llega tras una intensa crisis interna en el Partido Conservador, marcada por divisiones sobre la política europea y la pérdida de apoyo entre sus propios ministros. Su renuncia, comunicada en Downing Street, sorprende al mundo y cierra una era caracterizada por reformas económicas profundas y una firme postura frente a los sindicatos.

La salida de Thatcher, conocida como la 'Dama de Hierro', marcó un punto de inflexión en la política británica. Durante su mandato, transformó la economía del país con políticas neoliberales, privatizaciones y una visión de liderazgo fuerte que dejó huella tanto en el Reino Unido como en la escena internacional. Su dimisión abrió el camino a nuevas tensiones dentro del partido y a un debate sobre el legado de una figura que redefinió la política contemporánea.

Un 22 de noviembre, pero de 1822, el Congreso de Verona, celebrado en Italia, decide enviar a España el ejército conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, una fuerza francesa destinada a restaurar el absolutismo de Fernando VII tras el periodo liberal del Trienio Constitucional. Esta intervención, acordada por las potencias de la Santa Alianza, marcó el fin de la experiencia constitucional española y consolidó la influencia francesa en la política europea del siglo XIX.

¿Qué pasó el 22 de noviembre?

1928.- La obra 'Bolero', del compositor francés Maurice Ravel se estrena en la Ópera de París.

1943.- Líbano obtiene la independencia de Francia.

1955.- El cadáver embalsamado de Eva Perón, fallecida en 1952, es secuestrado tras el derrocamiento de su esposo, el presidente argentino Juan Domingo Perón.

1963.- El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, es asesinado a tiros en Dallas.

1975.- Juan Carlos I de Borbón jura como Rey de España.

1977.- El Concorde realiza su primer vuelo directo entre París y Nueva York.

1986.- El príncipe Felipe de España preside en Oviedo (Asturias), por primera vez en solitario, la entrega de los Premios Príncipe de Asturias.

1995.- Pixar Animation Studios estrena 'Toy Story', el primer largometraje creado por computador.

2000.- Detectado en Galicia el primer caso de "vacas locas" de España.

2005.- El Bundestag elige a la conservadora Ángela Merkel nueva canciller. Es la primera mujer en la historia de Alemania que llega al cargo.

2010.- Alemania anuncia la suspensión del servicio militar obligatorio a partir del 1 de julio de 2011.

¿Quién nació el 22 de noviembre?

1890.- Charles De Gaulle, militar y estadista francés.

1901.- Joaquín Rodrigo, compositor español.

1935.- Esperanza Roy, actriz española.

1942.- Héctor Antonio Aguilar, Héctor del Mar, comentarista deportivo hispano-argentino.

1948.- Radomir Antic, ex jugador y entrenador de fútbol serbio.

1950.- Paloma San Basilio, cantante española.

1984.- Scarlett Johansson, actriz estadounidense de ascendencia europea.

¿Quién murió el 22 de noviembre?

1980.- Mae West, actriz estadounidense.

1996.- María Casares, actriz española.

1998.- José Antonio Plaza, periodista español.

2002.- Infanta Beatriz de Borbón y Battemberg, hija de Alfonso XIII.

2007.- Lola Massieu, pintora española.

2011.- Lynn Margulis, científica estadounidense.

2022.- Pablo Milanés, cantautor cubano.

¿Qué se celebra el 22 de noviembre?

Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día de la Música.

Horóscopo del 22 de noviembre

Los nacidos el 22 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre, se celebra santa Cecilia, santa Ananías, san Marcos, san Mauro y san Filemón.