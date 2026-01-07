Mueren dos hombres tras unos incendios de vivienda en L'Hospitalet de Llobregat y Constantí

Do hombres han perdido la vida en las localidades catalanas de L'Hospitalet de Llobregat y Constantí. Ambos tenían 77 y 54 años respectivamente.

Los Bomberos de la Generalitat de Catalunya han detallado que el aviso de las llamas en la localidad barcelonesa se han producido a las 21.55 y tuvo lugar en la calle Uva de L'Hospitalet. A su llegada se han desplazado 14 efectivos y seis dotaciones: dos vehículos ligeros de coordinación y mando, una autoescalera y tres camiones de agua.

El incendio ha tenido su origen en un edificio de planta baja de seis pisos de altura con cuatro viviendas por rellano. El operativo, que trabajó por la extinción de las llamas y en la búsqueda de un vecino, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 77 años.

Este suceso ha traído consigo que se haya quemado por completo una habitación de uno de los pisos de la quinta planta y ocho personas han sido asistidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) con 7 unidades y un equipo de psicólogos. Según ha dado a conocer los Bombers, una persona ha tenido que ser evacuada, en estado leve, al Hospital de Bellvitge y el resto fueron atendidas sin necesidad de traslado.

Hasta el lugar se desplazaron ocho patrullas de los Mosso's d'Esquadra, que se hicieron cargo de las diligencias judiciales.

Un fallecido en Constantí, Tarragona

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat también han trabajado en el control y extinción de otro incendio en el municipio tarraconense de Constantí. La alerta se ha producido a las 1:31 horas en un incendio de la vivienda de la calle Horts. El incendio se ha producido en un edificio de seis pisos por rellano. Allí han actuado 28 efectivos con 10 dotaciones con tres vehículos ligeros de coordinación y mando, dos autoescaleras y cinco camiones de agua.

Las llamas han quemado la cuarta planta y se ha extendido por la fachada. En las labores de extinción, los efectivos han encontrado a un hombre de 54 años, sin vida, en el interior del inmueble.

Se ha procedido a la evacuación de dos personas que estaban en la terraza del ático, mientras que el resto de vecinos se habían confinado en sus casas.

El incendio ha quedado controlado a las 2.06 horas. Tras su posterior extinción, se ha comprobado que el edificio no ha quedado dañado estructuralmente.

En este operativo han trabajado 7 ambulancias del SEM y han sido atendidas cuatro personas. Dos de ellas en estado leve, que han sido trasladas al Hospital Juan XXIII, y dos más que no han requerido traslado.

Asimismo, los Bomberos de la Generalitat han especificado que se han desplazado 7 patrullas de seguridad ciudadana, un agente de investigación y el Jefe de Turno Regional Operativo de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales y de la investigación de las causas del incendio.

