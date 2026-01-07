Noticias de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Las intenciones de Trump con Groenlandia, o el rescate a 19 personas atrapadas en una noria de Torrejón de Ardoz, entre las noticias que marcan la jornada de hoy miércoles 7 de enero de 2026.

Trump no descarta usar al Ejército

La Casa Blanca ha expresado claramente en un comunicado que no descarta comprar Groenlandia, ni usar la fuerza para conseguirla. Tanto Trump como su gabinete estudian "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia, lo que incluye incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

Rescate en Torrejón de Ardoz

Fin de fiesta nada esperado el de las 19 personas que han tenido que ser rescatadas por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, dos de ellas menores de edad, que habían quedado atrapadas a 35 metros de altura en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Han tenido que ser rescatados con autoescala, tras lo que recibieron asistencia sanitaria. Se encuentran en buen estado de salud, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.