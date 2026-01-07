Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 7 de enero de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 7 de enero de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las intenciones de Trump con Groenlandia, o el rescate a 19 personas atrapadas en una noria de Torrejón de Ardoz, entre las noticias que marcan la jornada de hoy miércoles 7 de enero de 2026.

Trump no descarta usar al Ejército

La Casa Blanca ha expresado claramente en un comunicado que no descarta comprar Groenlandia, ni usar la fuerza para conseguirla. Tanto Trump como su gabinete estudian "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia, lo que incluye incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

Rescate en Torrejón de Ardoz

Fin de fiesta nada esperado el de las 19 personas que han tenido que ser rescatadas por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, dos de ellas menores de edad, que habían quedado atrapadas a 35 metros de altura en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Han tenido que ser rescatados con autoescala, tras lo que recibieron asistencia sanitaria. Se encuentran en buen estado de salud, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, martes 6 de enero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

La noria

Rescatan a 19 personas atrapadas en una noria que dejó de funcionar a 35 metros de altura en Torrejón de Ardoz

Nace el piloto de F1 Lewis Hamilton

Efemérides de hoy 7 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 7 de enero? 

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 6 de enero de 2026

Investigan la muerte violenta de un matrimonio hallado en su vivienda en Gran Canaria
Violencia de Género

Investigan la muerte violenta de un matrimonio hallado en su vivienda en Gran Canaria

Coche de la Policía Nacional
Inmigrantes

15 conductores de autobús, detenidos por transportar migrantes de forma irregular entre España y Francia

Introducían a ciudadanos extranjeros indocumentados o sin visado por hasta 400 euros A los detenidos se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Alerta alimenticia: Esta leche para bebé contiene una bacteria venenosa
Alimentación

Alerta alimentaria: Esta leche para bebés contiene una bacteria venenosa

Esta bacteria puede provocar intoxicaciones alimentarias y puede resultar especialmente peligrosa en bebés.

Muere la influencer Yulia Burtseva después de someterse a una operación estética

Muere la influencer Yulia Burtseva pocas horas después de someterse a una operación estética

Fallece una mujer en el incendio de una casa en Antequera

Muere una anciana de 73 años en un incendio de vivienda en Antequera (Málaga)

Vtuber Dizzy Illy

Muere a los 23 años por fibrosis quística la "streamer" y "vtuber" Illy: "Quiero ser un árbol"

Publicidad