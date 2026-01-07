Efemérides de hoy 7 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 7 de enero? 

El 7 de enero de 1985, nace el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Criado en Stevenage, Reino Unido, comienza a destacar a los ocho años en karting, disciplina en la que logra numerosos títulos. En 1999, atrae la atención de McLaren, que lo incorpora a su programa de jóvenes talentos con apenas trece años. Tras una rápida progresión por las categorías inferiores, debuta en Fórmula 1 en 2007, firmando una temporada histórica al quedar subcampeón en su primer año.

En 2008 se convierte en el campeón del mundo más joven hasta ese momento, y a partir de 2013 inicia una etapa decisiva con Mercedes. Desde su debut, Hamilton se convierte en un histórico del campeonato, sumando siete títulos mundiales e igualando el récord de Michael Schumacher. Además, es el piloto con más victorias y poles de la historia. Actualmente afronta una temporada difícil como nuevo fichaje de la Scuderia Ferrari, tras 12 temporadas en Mercedes.

Un 7 de enero, pero de 1990, la torre inclinada de Pisa cierra al público por las autoridades italianas debido a serios problemas de seguridad y riesgo de derrumbe. La preocupación se debe a su creciente inclinación, que habría llegado a alcanzar los 5,5 grados desde la vertical, según los estudios de estabilización. El cierre de la torre se produce como punto de inicio a una campaña de restauración que dura más de una década.

Los avances son todo un éxito y la torre de Pisa reabre al público el 15 de diciembre de 2001, tras la retirada de 70 toneladas de tierra e innumerables esfuerzos en la reconstrucción de los daños. La inclinación después de su reapertura es de 3,97 grados, es declarada estable durante, al menos, 300 años.

¿Qué pasó el 7 de enero?

1610.- Galileo Galilei descubre tres satélites de Júpiter con un telescopio casero. Días después, observa otro más.

1797.- Adopción de la bandera tricolor italiana (verde, blanco y rojo) en Reggio Emilia.

1928.- El Támesis se desborda a su paso por Londres, originando una de las mayores inundaciones de la capital británica.

1936.- En España, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, decreta la disolución de las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero.

1962.- Monserrat Caballé debuta en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, con el estreno de 'Arabella' la última ópera de Richard Strauss.

1989.- Fallece Hirohito y el príncipe Akihito le sucede como emperador de Japón.

1999.- El Senado de Estados Unidos inicia el juicio contra Bill Clinton, a raíz del escándalo sexual con Monica Lewinsky.

2002.- Yves Saint Laurent se retira del mundo de la moda.

2015.- Doce muertos en un atentado yihadista contra el semanario francés 'Charlie Hebdo', en París.

2020.- Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno.

¿Quién nació el 7 de enero?

891.- Abderramán III, califa cordobés.

1539.- Sebastián de Covarrubias, lexicógrafo español.

1963.- Carmen Machi, actriz española.

1964.- Nicolas Coppola, más conocido como Nicolás Cage, actor estadounidense.

1993.- Jan Oblak, futbolista esloveno.

¿Quién murió el 7 de enero?

1932.- André Maginot, político francés. 1943.- Nikola Tesla, ingeniero e inventor nacido en Croacia (entonces Imperio austrohúngaro) y nacionalizado estadounidense. 1948.- María de Maeztu, pedagoga española.

1989.- Hirohito, emperador de Japón.

2022.- Francisco Laína, político español, presidente del Gobierno provisional durante el 23F. 2025.- Jean-Marie Le Pen, político de extrema derecha, francés, 96 años.

¿Qué se celebra el 7 de enero?

Hoy, 7 de enero, se celebra el Día Mundial del Sello Postal.

Horóscopo del 7 de enero

Los nacidos el 7 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 7 de enero

Hoy, 7 de enero, se celebran san Raimundo de Peñafort, san Canuto y san Crispino.