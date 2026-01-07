Desmantelado el mayor entramado de metanfetamina en Europa: ocultaban droga en piedras de mármol

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), han desmantelado por completo una organización criminal hispano-mexicana considerada por los investigadores como el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa. La operación, segunda fase de la denominada Saga, se ha saldado con nueve detenidos como presuntos responsables de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, ingresando tres de ellos en prisión.

Entre los arrestados figuran un miembro del Cártel de Sinaloa y un empresario propietario de una empresa de mármol, presuntamente utilizada para introducir la droga oculta en piedras importadas desde México.

Una investigación iniciada en 2023

La operación Saga arrancó en 2023 y permitió la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor aprehensión registrada en Europa. Aquel golpe desmanteló el principal núcleo de distribución de drogas de síntesis que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

40 kilos ocultos en una estatua

Tras ese operativo, los agentes detectaron intentos de reestructuración económica del entramado. En julio de 2024, la red envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de metro y medio con destino a Tenerife. El receptor, un histórico narcotraficante de la isla, fue arrestado de inmediato.

En septiembre, se localizó en Madrid a un integrante del Cártel de Sinaloa, una organización criminal transnacional mexicana dedicada al narcotráfico con diferentes actividades delictivas. El integrante permanecía oculto en un piso, cobrando 2.500 euros mensuales a cambio de silencio por su implicación en la custodia de los 1.800 kilos intervenidos en Alicante.

Dinero en un búnker y conexiones internacionales

La investigación también permitió interceptar 38 kilos de marihuana enviados a Finlandia y detener al receptor. En una nave industrial del empresario detenido se hallaron cerca de tres millones de euros ocultos en un búnker subterráneo. Además, fue localizado el presunto líder de la red de narcotransportistas, que coordinaba operativas entre Dubái y México.

En los registros practicados en siete domicilios de Valencia, Alicante, Málaga y Madrid se incautaron relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y munición, dando por desarticulada la organización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com