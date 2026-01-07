Rescatan a 19 personas atrapadas en una noria que dejó de funcionar a 35 metros de altura en Torrejón de Ardoz

Fin de fiesta nada esperado el de las 19 personas que han tenido que ser rescatadas por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, dos de ellas menores de edad, que habían quedado atrapadas a 35 metros de altura en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Han tenido que ser rescatados con autoescala, tras lo que recibieron asistencia sanitaria. Se encuentran en buen estado de salud, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La noria dejó de funcionar y los que estaban montados en la atracción se quedaron atrapados a 35 metros de altura.

