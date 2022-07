Mañana martes tendrá lugar el primer Debate de Estado de la Nación con Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. El hemiciclo del Congreso de los Diputados dará comienzo a una de las sesiones más importantes que no se celebra desde el año 2015, con Mariano Rajoy como presidente.

Durante tres días (12, 13 y 14 de julio), los representantes de todas las fuerzas políticas debatirán sobre los principales asuntos que afectan a España y la acción política desarrollada por el ejecutivo español durante esta legislatura.

En torno a las 12 de la mañana, Pedro Sánchez abrirá la sesión desde la tribuna. Con un discurso sin límite horario, el presidente expondrá las líneas generales de sus políticas y los objetivos que tiene planteado su Gobierno para el resto de la legislatura.

Tras su discurso, Meritxell Batet suspenderá la sesión hasta las 16.00 horas, cuando los portavoces de los grupos parlamentarios, en orden de mayor a menor, intervendrán desde la tribuna para responder a Sánchez. En esta ocasión, aunque el PSOE sea la fuerza con mayor representación, intervendrá en último lugar al tratarse de la fuerza mayoritaria del Gobierno de coalición, por lo que el Partido Popular será el primero en tomar la palabra.

Cuca Gamarra será la encargada de responder a Pedro Sánchez, mientras que en Vox lo hará su líder, Santiago Abascal, y en Ciudadanos la presidenta del la formación, Inés Arrimadas. Estos portavoces, junto a los del resto de fuerzas parlamentarias, tendrán 30 minutos para intervenir por primera vez (y 10 para replicar tras la respuesta del presidente).

Sánchez podrá contestar a la oposición de uno en uno o de una sola intervención. Eso será decisión del presidente.

El presidente anuncia que agotarán la legislatura

En el escrito presentado por el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, el Gobierno asegura que acudirá "convencido" de su trabajo durante esta legislatura, marcada por la pandemia de la Covid-19, el volcán de la Palma y la Guerra en Ucrania. "Este Gobierno ha tenido que enfrentarse a una sucesión inédita de situaciones adversas y ha dado respuesta a todas ellas, que han tenido un impacto directo en nuestra economía y bienestar", explican.

Añaden además que los ministros estarán "receptivos" a las aportaciones de la oposición y que PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a agotar la legislatura hasta el último día.

Feijóo acudirá, pero no intervendrá

En estas últimas semanas hemos conocido que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá al Debate de Estado de la Nación. A pesar de ello, Cuca Gamarra será la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El motivo: Feijóo podrá acudir en calidad de visita, pero no intervenir, pues él actualmente es senador por designación autonómica en la Cámara Alta, pero no diputado. Eso sí, estará sentado en el sillón del líder de la oposición.

Es común que en citas importantes como la de mañana (sesión de investidura o aprobación de los PPGGEE) los senadores sigan la sesión desde la tribuna de visitas o en los escaños del hemiciclo, aunque no tengan ni voz ni voto.

Más políticas de izquierdas

Durante estos días, los socios de investidura exigirán a Sánchez "más políticas de izquierda". Aseguran que es la ocasión perfecta para acometer políticas que frenen el avance de la oposición, en concreto, de PP y Vox tras las elecciones andaluzas, donde Juanma Moreno consiguió una histórica mayoría absoluta de los populares y el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia

ERC cree que es el momento para "restablecer los lazos de confianza", mientras que en EH Bildu pedirán " medidas que profundicen en políticas sociales de izquierda". En Más País, por su parte, avisan de que es un "momento decisivo" para el Gobierno.

Más información sobre este debate

Es uno de los más importantes que se celebra en las Cortes, junto al de investidura y el de Presupuestos Generales. En él, el presidente del Gobierno expone las políticas realizadas por el ejecutivo, hace balance de los resultados y se enfrenta a la opinión del resto de fuerzas parlamentarias con representación en el hemiciclo.

Es iniciativa única y exclusivamente del propio Gobierno y no tiene fecha concreta para su celebración; y, aunque lo "establecido" es que se celebre una vez al año, no es de obligado cumplimiento que el presidente lo convoque, pues no está recogido en la Constitución Española.

No obstante, lleva sin celebrarse desde el año 2015, tres años antes de que Pedro Sánchez sacase adelante la moción de censura contra el por entonces presidente Mariano Rajoy.