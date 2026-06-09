Las 3 ideas que deja en Madrid el Papa León XIV: "Creo que está sorprendiendo a mucha gente que no le había escuchado"

Javier Sánchez, politólogo, ha analizado el mensaje de que ha dejado el Papa León XIV en su visita a Madrid. Después de media hora de discurso en el Congreso de los Diputados consiguió una gesta nada fácil en esta Cámara: el aplauso unánime de todos los partidos políticos.

Le sorprende cómo cada partido trató de apropiarse de alguna parte de su discurso pero ninguno pudo hacerlo suyo de manera completa porque no estaba escrito para ninguno de ellos. "No estaba escrito para ningún partido en su conjunto", destaca el experto. "Todos los escenarios en los que le hemos visto han mantenido el hilo conductor de la persona humana como medida de todo", destaca Sánchez.

"Es un Papa que no puede ser aliado de la derecha ni de la izquierda"

Para el politólogo, una de las piedras angulares de su discurso ha sido el humanismo transversal. "Es un Papa que no puede ser aliado de la derecha ni de la izquierda, usa la dignidad humana como criterio único. No habla de ideología, sino de los valores".

Describe cuáles han sido los 3 grandes temas que ha tratado el Pontífice. El primero que ha llamado la atención de mucha gente que no le había escuchado, destaca, ha sido su preocuoación por al inmigración como una cuestión moral. "Esto pone contentos a la izquierda del hemiciclo". Otra de las ideas que ha compartido estar en contra del aborto, de la eutanasia y de educar desde la fe.

Además ha introducido ideas como la paz y el estar en contra de que las naciones inviertan más dinero en armas.

"No ha mencionado la corrupción porque no se va a meter en una idea que no le corresponde"

No ha mencionado nada de la corrupción "porque no se va meter en una tema que no le corresponde", afirma. Cree que algunos temas de los que se han tratado estarán coordinados con el Gobierno y la Casa Real. "No deja de ser un gran diplomático. No necesita quedar excesivamente bien con nadie, ni va a decir nada que le haga quedar mal con un Gobierno como el español".

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