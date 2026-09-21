Con la vuelta al cole vuelven los piojos: "Cada semana hay que revisar cabezas"

Vuelta al cole, a los libros, a los deberes y también es el retorno de unos “viejos conocidos” de las familias: los piojos. Tras retomar el contacto entre compañeros de aula o de extraescolares, el riesgo de contagiarse de piojos se multiplica con la vuelta a clase. Es mencionar su nombre y a muchos ya nos pica la cabeza.

¿Cómo detectarlos?

Los piojos se detectan porque sus primeros síntomas son picores en la cabeza. A simple vista, quizás no se aprecian por lo que se recomienda analizar el cabello minuciosamente con la ayuda de una lendrera. Ese peine metálico o de plástico de finas púas con los que se retirarán los piojos si se detectan. Esa herramienta “es la principal arma para acabar con ellos”. Nos lo explica Antonia Gavillero, responsable de un centro especializado, “para detectarlos es importante revisar zonas como detrás de las orejas o la nuca porque es donde hay más riego sanguíneo, son áreas más calientes y es donde suelen depositar los huevos”.

¿Cómo combatirlos?

La lendrera permite retirarlos, pero hay que saber hacerlo bien para no dañar el cuero cabelludo ni el pelo y conseguir eliminarlos de forma eficaz. Gavillero nos da unos trucos “ es importante que sea metálica, arrastrar el contorno por el cuero cabelludo a unos 45 grados para que queden enganchados”.

Falsos mitos sobre los piojos: ni vinagre, ni mayonesa ni enjuague bucal

Los piojos van a todo tipo de cabello. Es falso que solo vayan a los cabellos sucios porque también acuden a los más impecables, hay quien apunta, incluso, que se adhieren con mayor facilidad al cabello limpio. También hay que desterrar falsos tratamientos “antiguamente se utilizaba el vinagre como remedio casero, pero ahora es algo obsoleto”. A veces nos dicen que se eliminan con “métodos muy cuestionados como impregnar el pelo con mayonesa o enjuague bucal”. Los expertos los califican como “auténticas tonterías”.

Para eliminarlos hay que utilizar productos o lociones para asfixiarlos o métodos de aspiración pero sobre todo, hay que prevenir su aparición y asegurarse que “la cabeza ha quedado completamente limpia”. Muchas veces hay que repetir el tratamiento porque “el piojo es resistente y el huevo más”.