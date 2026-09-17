Aumentan los casos de covid en el País Vasco

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha detectado un incremento del virus en toda la comunidad autónoma. Por el momento, Osakidetza (salud de País Vasco) no considera que la situación sea alarmante. Este repunte coincide con una época en la que comienzan a ser habituales los catarros, la tos y el malestar general. Estos son síntomas que pueden confundirse con el coronavirus. Lo que puede aparentar ser un resfriado más, podría tratarse en realidad, de la COVID-19.

Según los datos obtenidos, entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre se registraron 3,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1,4 casos registrados durante la semana anterior. Esto supone un incremento de 2,4 casos por cada 100.000 habitantes en una semana.

El aumento de los casos también se ha reflejado en las farmacias vascas. Muchas personas han acudido a estos establecimientos en búsqueda de respuestas a sus síntomas, lo que ha provocado que hayan notado una mayor demanda de pruebas de COVID. Sin embargo, mientras su venta se incrementa, con las mascarillas no ocurre lo mismo, no se venden en la misma medida. Los farmacéuticos afirman que se realizan algunas compras, pero en menor cantidad que las pruebas que verifican el contagio. Esto, unido con la no detección de la enfermedad vírica, favorece su propagación.

Echando la vista unos años atrás, concretamente remontándonos a 2020, la mascarilla se convirtió en un imprescindible en nuestro día a día. Un complemento más que no podía faltar, con el objetivo de no contagiar y no ser contagiado.

A pesar de que los contagios ya no son como antes y los datos no preocupan, el incremento de los casos junto a un posible adelantamiento de la gripe y otras afecciones respiratorias propias de cara al frío, dejan un escenario sanitario lleno de interrogantes.

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