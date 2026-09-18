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Hidratar, cortar y teñir: los tres imprescindibles para recuperar tu cabello después del verano

El cloro, el salitre y el sol deterioran la salud de nuestro pelo.

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Los mprescindibles para recuperar tu cabello después del verano | Antena 3 Noticias

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Cintia Martí
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El verano está a punto de llegar a su fin: atrás quedan las horas de tomar el sol y de estar a remojo, ya sea en la playa o en la piscina. Unos meses que a nuestro pelo le pasan factura y lo dañan. El cloro, el salitre y el sol son algunos de los responsables. En Barcelona, las clientas de una céntrica peluquería aseguran que tras el verano notan su pelo más encrespado, seco y sin movimiento.

Una situación para la que Jaume Soler, propietario y estilista de BO Barcelona, tiene la solución. “Yo recomendaría hidratar, cortar y teñir”, explica. Estos tres imprescindibles tienen su por qué. Por un lado, la hidratación resulta fundamental para devolver la luz y el movimiento a nuestro pelo y cortarlo acaba rápidamente con las partes más dañadas del cabello, las puntas. "Hay que perder el miedo a la tijera", asegura el estilista, que anima a sus clientas a atreverse con un nuevo corte para volver a la rutina. Una vez hecha la hidratación y el corte, Soler recomienda a aquellas personas que se tiñan, volver a hacerlo. "El sol arrastra el color", apunta, por lo que es conveniente dar un nuevo baño para recuperar nuestro tono.

Tres sencillos pasos con los que el estilista garantiza que se puede recuperar el cabello. “Se puede volver a lucir un pelo sano, brillante y con movimiento”, asegura.

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