Brote de varicela en Ceuta: cinco casos en 24 horas mientras los sanitarios alertan de la presión asistencial

La situación sanitaria vuelve a situarse en el centro de la crisis que atraviesa Ceuta. En las últimas 24 horas se han detectado cinco casos de varicela entre población migrante, mientras los profesionales sanitarios contemplan la posibilidad de que aparezcan nuevos contagios debido a las condiciones de los lugares de procedencia de estas personas.

Según un comunicado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa): "Los cinco casos están bajo seguimiento conforme a los protocolos establecidos", mandando así un mensaje de tranquilidad a la población ya que la identificación de los casos ha permitido "actuar de manera precoz y reforzar las medidas de prevención y control".

Sanidad mantiene la vacunación

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado la detección durante los últimos días de casos de varicela entre población migrante no vacunada.

Según ha explicado Sanidad, ninguno presenta criterios clínicos que hagan necesario su ingreso hospitalario. Sin embargo, la falta de espacios para mantenerlos separados en los dispositivos de alojamiento ha llevado a utilizar un área adicional de las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta con el objetivo de evitar nuevas cadenas de transmisión.

Las autoridades sanitarias mantienen además la vacunación en anillo para ampliar la protección entre el resto de migrantes alojados. Hasta el momento, más de 2.600 personas han recibido la vacuna.

La varicela se suma a otras enfermedades infecciosas detectadas desde la entrada masiva de finales de julio. Durante estas semanas también se han registrado casos de tuberculosis y sarna.

Presión sobre las Urgencias de Ceuta

La situación mantiene la presión asistencial sobre las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta y sobre los profesionales sanitarios. Los sindicatos han alertado durante los últimos días de la acumulación de jornadas extraordinarias entre trabajadores con contratos temporales.

Algunos profesionales acumularían hasta 16 días de trabajo pendientes de compensación, según los cálculos realizados por los representantes sindicales. A ello se suma que al menos dos médicos han solicitado su traslado desde Ceuta a otros destinos ante la carga de trabajo registrada desde el inicio de la crisis.

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