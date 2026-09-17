Un estudio andaluz identifica un biomarcador en sangre para distinguir tumores ováricos

Es el hsa-miR-200c-3p. Tiene un nombre complejo, pero este biomarcador presente en la sangre podría ayudar a distinguir los tumores de ovario malignos de los benignos. Así lo revela un estudio desarrollado por investigadores de los hospitales universitarios de Puerto Real y Virgen del Rocío, el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) y la Universidad de Cádiz (UCA).

La investigación, publicada en la revista científica Diagnostics, analizó 179 microARN en muestras de suero de mujeres con masas ováricas e indicación quirúrgica. Los investigadores identificaron 38 microARN con diferencias estadísticamente significativas entre los tumores benignos y malignos. Entre ellos destacó hsa-miR-200c-3p, cuya expresión en sangre fue aproximadamente 18 veces superior en las pacientes con tumores malignos.

En los casos en los que pudo detectarse, el marcador mostró una elevada capacidad para diferenciar ambos tipos de tumores. Sin embargo, el estudio no encontró que su capacidad diagnóstica fuera significativamente superior a la de los marcadores tumorales que ya se utilizan, por lo que su posible interés estaría en aportar información complementaria.

Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que intervienen en la regulación de numerosos genes. Una de sus características es que pueden encontrarse de forma estable en la sangre, lo que permite estudiarlos mediante una muestra y abre la puerta a su posible uso como biomarcadores no invasivos.

El cáncer de ovario sigue planteando dificultades para su diagnóstico, ya que en sus fases iniciales puede presentar pocos síntomas y las herramientas disponibles tienen limitaciones para distinguir con precisión las masas benignas de las malignas. Por ello, la identificación de nuevos biomarcadores que complementen las pruebas actuales constituye una línea de investigación.

Los autores apuntan que una prueba dirigida a un único microARN en suero podría ser técnicamente sencilla y adaptable a los procedimientos habituales de los laboratorios clínicos. No obstante, hsa-miR-200c-3p sigue siendo un candidato que necesita más investigación antes de determinar su utilidad en la práctica clínica.

Una investigación multicéntrica

El trabajo forma parte del proyecto ‘Algoritmos diagnósticos con biomarcadores determinados en sangre y orina para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario’, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La investigación ha contado con profesionales de los hospitales universitarios de Puerto Real y Virgen del Rocío, INiBICA y la Universidad de Cádiz. El proyecto está dirigido por José Diego Santotoribio Camacho y Juan Jesús Fernández Alba, del Hospital Universitario de Puerto Real.